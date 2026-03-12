Lanzan convocatoria para recibir la Tarjeta Violeta, el apoyo de 15 mil pesos

La alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) lanzó la convocatoria para recibir la Tarjeta Violeta, programa social, que otorga 15 mil pesos a las personas beneficiarias, mientras acceden a jornadas de salud.

El programa está dirigido a las mujeres que viven en la alcaldía y que tienen bajo su cuidado y responsabilidad a otras personas que no pueden valerse por sí mismas. Contempla un apoyo económico, servicios de salud y actividades complementarias, con el objetivo de que sus derechos sean reconocidos y su economía se fortalezca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes pueden obtener la Tarjeta Violeta?

Para ser de las personas beneficiarias se deben cumplir los siguientes requisitos

Ser mujer que realice labores de cuidado de una persona que no pueda valerse por sí mismo

de una persona que no pueda valerse por sí mismo Ser mayor de 18 años

Ser residente de alguna de las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc

No pertenecer a otro programa social de la alcaldía Cuauhtémoc ni a otro de la misma naturaleza del nivel local/federal

de la alcaldía Cuauhtémoc ni a otro de la misma naturaleza del nivel local/federal No ser persona servidora pública en la alcaldía bajo cualquiera de las categorías de contratación: base nómina 8, contrato de honorarios, eventual, etc, ni ocupar cargos públicos a nivel local/federal



💜 Ya puedes consultar las Reglas de Operación del Programa Social Tarjeta Violeta 2026.

Conoce los requisitos y detalles del programa aquí:

🔗 https://t.co/oJ3p0K8Yts pic.twitter.com/5jZbTV2CLW — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) March 10, 2026

¿Qué documentos piden?

De la persona a cargo de los cuidados

Identificación oficial con fotografía vigente, original, con residencia en la alcaldía Cuauhtémoc (Credencial para votar emitida por el INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio de la alcaldía Cuauhtémoc, cuya fecha de expedición no debe ser mayor a tres meses a la fecha en que la persona beneficiaria ingrese la solicitud de incorporación al programa (teléfono, luz y gas natural) que corresponda con la identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP) solo en caso de contenerla en el INE

Solicitud de ingreso dirigido a la alcaldía Cuauhtémoc (el formato es proporcionado por la alcaldía)

Si cuida de una persona menor

Acta de nacimiento de la persona menor de edad (de 0 hasta 17 años 11 meses), donde se compruebe el parentesco o un documento legal que acredite la tutela del menor de edad

Clave Única de Registro de Población (CURP) solo en caso de no contenerla en el acta de nacimiento

Si cuida de una persona mayor

Identificación oficial con fotografía vigente con residencia en la alcaldía Cuauhtémoc (credencial para votar emitida por el INE o pasaporte mexicano vigente)

Cédula Única de Registro de Población solo en caso de no contenerla en la INE

Certificado médico de la persona que se cuida, con vigencia mínima de un año (IMSS, ISSSTE, SSA) en donde se determine la necesidad de los cuidados

Si cuida de una persona con discapacidad (menor o mayor)

Acta de nacimiento en el caso de ser menor de edad o INE si s mayor o pasaporte

Cédula única de Registro de Población (CURP) solo en caso de no contenerla en la INE

Certificado médico de la persona que se cuida

¿Cómo hacer el registro de la Tarjeta Violeta?

Si tienes dudas sobre el registro deberás acudir a la Subdirección de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Dirección de Desarrollo Humano, ambas adscritas a la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en calle Aldama y Mina, sin número, colonia Buenavista. Puedes consultar la convocatoria en el siguiente enlace.