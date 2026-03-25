¡Evita el corralón! Estos autos no pueden transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula del 25 de marzo 2026

Este miércoles 25 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula restringirá la circulación de vehículos particulares en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex), de 5:00 a 22:00 horas.

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¿Qué vehículos no podrán circular este miércoles?

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la restricción y pueden transitar libremente:

Vehículos con hologramas 00 y 0

Automóviles eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Automóviles de personas con discapacidad con la acreditación correspondiente

Estas excepciones forman parte de las normas ambientales y de movilidad aplicadas por las autoridades.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las autoridades advierten que infringir el programa puede acarrear multas económicas considerables, basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto aproximado de la sanción por no respetar las restricciones va desde 20 hasta 30 UMAs; además, el vehículo puede ser remitido al corralón en caso de falta grave.

Este programa es parte integral del esfuerzo continuo para mejorar la calidad del aire en una zona altamente poblada como lo es el Valle de México. La ciudadanía debe estar atenta para cumplir con estas regulaciones ambientales que buscan beneficios colectivos.

Las autoridades recomiendan el uso de transporte público o alternativas como bicicletas y caminatas, siempre que sea posible, para contribuir a mejorar la contaminación del aire y reducir el número de vehículos en circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 25 de marzo 2026 en CDMX y Edomex?

No, para este miércoles 25 de marzo no habrá doble Hoy No Circula.

La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables debido a las condiciones meteorológicas que son favorables, por lo que no se activó ninguna Contingencia Ambiental ni la medida de doble restricción para ese día. Por lo tanto, solo los vehículos que correspondan según el calendario regular deberán respetar la restricción, sin ampliaciones adicionales.

¿Cómo saber si mi auto no circula hoy?

Si aún tienes dudas para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial "Hoy No Circula", ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

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