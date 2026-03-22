Marcha y bloqueos en la CDMX hoy 22 de marzo saturarán las calles

Los habitantes de la Ciudad de México no se salvarán hoy domingo 22 de marzo de las manifestaciones y afectaciones viales, ya que se espera una marcha y diversos bloqueos en las principales calles de las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX

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Marcha Trisomía 21 México

A las 10:00 de la mañana, integrantes del grupo Trisomía México marcharán del Ángel de la Independencia a un lugar que todavía no se define, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

La marcha "Caminando junto por el Síndrome de Down" bajo el lema 'Juntos contra la soledad' tiene el objetivo de abatir la discriminación y fomentar la inclusión de las personas con dicha condición.

Bloqueos en la CDMX hoy domingo

Integrantes del grupo Biker Stunt llevarán a cabo el evento "Collective México Rideout", en el que habrá competencias de acrobacias motociclistas y ciclistas. La cita es a las 9:00 am en el Monumento a la Madre.

El Movimiento Independiente del Sombrero Coordinador Estatal CDMX llevarán a cabo una actividad ciudadana de participación social a las 11:00 en el Zócalo, en la que impulsarán una iniciativa enfocada en la seguridad y cero tolerancia al crimen organizado

A las 11:30, la Asociación Nacional de Actores se reunirá en el Monumento a la Madre para exigir el cumplimiento de la serie de iniciativas y reformas destinadas a proteger a los artistas frente al uso de la inteligencia artificial.

A las 11:00 habrá una asamblea vecinal contra las mega construcciones en el Estadio Banorte (Bajo puente) para protestar por la falta de agua tras las obras por el Mundial.

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