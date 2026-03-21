¡No es tu anemia! Reportan microsismo en CDMX

Un microsismo sacudió la Ciudad de México (CDMX) exactamente a las 18:50 horas. El evento sorprendió a los residentes del barrio de Iztapalapa, aunque fue de baja magnitud. Se sintió en algunas zonas, pero la alerta sísmica no se activó.

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Las autoridades locales indicaron que el epicentro se encontraba cerca, lo que explica por qué el temblor se sintió en áreas específicas. Hasta el momento no se reportaron daños significativos ni heridos.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 21/03/26 18:51:15 Lat 19.35 Lon -99.09 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 22, 2026

¿Quiénes se vieron afectados?

Los residentes de Iztapalapa reportaron el temblor a través de redes sociales. Algunos describieron vibraciones breves en sus casas y edificios, principalmente en los pisos superiores.

Aunque se registró este incidente, el impacto fue limitado, pues no hubo evacuaciones masivas ni grandes interrupciones. Protección Civil monitorea la zona para descartar cualquier riesgo adicional.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

El sistema de alerta sísmica se activa cuando detecta temblores fuertes con un epicentro distante. En este caso particular, el terremoto fue local y de baja intensidad.

Expertos explican que estos temblores no cumplen con los criterios necesarios para activar los altavoces. Por consiguiente, pueden sentirse sin previo aviso, sorprendiendo a la población.

¿Hay riesgo de daños u otros temblores?

Ante este tipo de terremoto no hay riesgo de daño estructural, aseguran los especialistas. Sin embargo recomiendan mantenerse informados sobre posibles réplicas menores.

La actividad sísmica en la región es constante. Aunque no se anticipa ningún evento mayor, las autoridades permanecen vigilantes.

¿Qué hacer si vuelves a sentir algo?

En caso de otro microsismo en CDMX, se recomienda:



Mantenerse calmado e identificar zonas seguras

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer

No utilizar los ascensores durante el temblor

Si te encuentras al aire libre, aléjate de postes y líneas eléctricas

Revisa tu edificio después del sismo

Sigue la información oficial de Protección Civil

Estas acciones ayudan a reducir los riesgos y a mejorar la respuesta ante emergencias. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para la población.