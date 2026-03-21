Incendio en la colonia Roma hoy; vecinos piden auxilio desde la azotea

La tarde de hoy sábado 21 de marzo se registra un incendio al interior de un departamento ubicado en la esquina de las calles Querétaro y Jalapa, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provoca movilización de cuerpos de emergencia.

Habitantes del inmueble fueron captados pidiendo auxilio desde la azotea y las ventanas superiores, mientras el fuego se propaga rápidamente.

🚨#AlertaADN



Se registra el incendio de un departamento en la esquina de Querétaro y Jalapa, en la colonia Roma, #CDMX; se reportan personas atrapadas ⚠️‼️ pic.twitter.com/p6mHq91NeQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 21, 2026

Las primeras versiones indican que hay varias personas atrapadas dentro del edificio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil y servicios médicos, acudieron al sitio para atender la emergencia. Las labores se centran en controlar las llamas y facilitar la evacuación de las personas.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán investigadas por parte de las autoridades capitalinas.

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