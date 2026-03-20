Metro CDMX HOY 20 de marzo: 3 líneas con marcha lenta con retrasos de hasta 20 minutos

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX han reportado saturación y retrasos en el servicio hoy viernes 20 de marzo en al menos 3 líneas, principalmente aquellas con dirección al centro de la capital.

En adn Noticias te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Servicio de Metro CDMX hoy: ¿Qué líneas avanzan lento?

Como ya es costumbre, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:



Línea B ya empezaron con su caos, no sale el metro de Ciudad Azteca.

Línea 8 tardando 15 minutos en salir de Constitución y hace base en cada estación, solo llevamos dos estaciones y ya llevamos 25 minutos.

El tren en la línea 3 dirección Universidad viene haciendo base en cada estación.

Detenidos en línea 6 Ferrería. No avanza. Es un tren corto. Ambas direcciones detenidos.

20 minutos en la línea B en Ciudad Azteca y no avanza.

Anticipa tu salida, pues hay prolongados tiempos de espera en los andenes debido al retraso en la llegada y avance de trenes.

#MetroAlMomento:



Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación. Atiende sus indicaciones… pic.twitter.com/2jvjsSLrbu — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 20, 2026

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro informó a las personas usuarias que la estación San Antonio Abad continuará fuera de operación hasta nuevo aviso, sin permitir el acceso ni la salida de pasajeros, debido a labores de rehabilitación con miras al Mundial 2026. El servicio funciona de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.

Por otro lado, las estaciones Chabacano y Viaducto siguen con un horario especial: de lunes a viernes operan de 5:00 a 22:00 horas; los sábados, de 6:00 a 20:00 horas; y los domingos permanecen cerradas.

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