Lista completa de los planteles del Colegio de Bachilleres que NO tendrán clases por huelga

¡No vayas a la escuela! Este jueves 19 de marzo se confirmó el estallido de la huelga en el Colegio de Bachilleres, por lo que se anunció que se suspenden clases en 20 planteles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida afecta a miles de estudiantes, quienes no podrán asistir a sus planteles hasta nuevo aviso, mientras continúan las negociaciones entre autoridades y trabajadores.

Desde las primeras horas del día, banderas rojinegras fueron colocadas en los accesos de los planteles, confirmando el paro en Bachilleres que ya había sido advertido por el sindicato ante la falta de acuerdos. La situación ha generado incertidumbre entre alumnos, padres de familia y docentes.

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Estalla huelga en el Colegio de Bachilleres; ¿cuáles son las demandas?

El paro en Bachilleres fue convocado por el sindicato de trabajadores del sistema, quienes exigen mejores condiciones laborales, incremento salarial y cumplimiento de prestaciones pendientes.

De acuerdo con los primeros reportes, las negociaciones no lograron concretarse antes de la fecha límite, lo que derivó en la huelga en bachilleres. Entre las principales demandas destacan:

Aumento salarial acorde a la inflación

Regularización de pagos y prestaciones

Mejores condiciones de trabajo para el personal académico y administrativo

Las autoridades educativas no han emitido un posicionamiento definitivo sobre cuándo podrían reanudarse las clases, aunque se espera que en las próximas horas se intensifiquen las mesas de diálogo.

Estos son los planteles de Bachilleres que suspenden clases

La suspensión de clases en Bachilleres aplica para los 20 planteles del sistema, tanto en la capital como en municipios mexiquenses:

Plantel 1: El Rosario (Azcapotzalco)

Plantel 2: Cien Metros (Gustavo A. Madero)

Plantel 3: Iztacalco (Iztacalco)

Plantel 4: Culhuacán (Coyoacán)

Plantel 5: Satélite (Naucalpan muy cerca de la CDMX)

Plantel 6: Vicente Guerrero (Iztapalapa)

Plantel 7: Iztapalapa (Iztapalapa)

Plantel 8: Cuajimalpa (Cuajimalpa)

Plantel 9: Aragón (Gustavo A. Madero)

Plantel 10: Aeropuerto (Venustiano Carranza)

Plantel 11: Nueva Atzacoalco (Gustavo A. Madero)

Plantel 12: Nezahualcóyotl (zona oriente metropolitana)

Plantel 13: Xochimilco

Plantel 14: Milpa Alta

Plantel 15: Magdalena Contreras

Plantel 16: Tláhuac

Plantel 17: Huayamilpas-Pedregal (Coyoacán)

Plantel 18: Tlilhuaca-Azcapotzalco

Plantel 19: Ecatepec

Plantel 20: Del Valle, Benito Juárez, CDMX.