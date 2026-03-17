Chófer, cajero y más vacantes en la Feria del Empleo de Valle de Chalco; así puedes aplicar

Ya casi termina el primer trimestre del año y si estás buscando una nueva oportunidad laboral, el gobierno del Edomex llevará a cabo Ferias del Empleo en Valle de Chalco y aquí te contamos todos los detalles para que apliques a las vacantes.

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Vacantes en la Feria del Empleo en Valle de Chalco

De acuerdo con la información del sitio web, en la Feria del Empleo de Valle de Chalco habrá una gran variedad de vacantes disponibles con diferentes sueldos, por ejemplo:



Policía

Chofer para plataforma

Mesero

Ayudante de cocina

Cajero

Guardia de seguridad

Monitorista

Capturista

Carpintero

Representante de ventas

Enfermera

Auxiliar de almacén

Los sueldos y número de empleos varían dependiendo del puesto y si quieres conocer más detalles puedes ingresar al siguiente enlace.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Este evento para encontrar trabajo se llevará a cabo el próximo 18 de marzo en Valle de Chalco Solidaridad en Avenida Alfredo del Mazo, s/n, Avenida Xicoténcatl y Avenida Tezozómoc de las 10:00 a las 15:00 horas.

Para conocer más sobre cada una de las vacantes puedes ingresar al Portal del Empleo con tu usuario y contraseña. Cabe señalar que esta no es la única Feria del Empleo que se realizará pues habrá más en Lerma el 24 de marzo, Tepotzotlán el 25 de marzo y Tenango del Valle el 26 de marzo.

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