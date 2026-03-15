Lanzan convocatoria para asignación de bachillerato en la CDMX
La Asignación de Bachillerato para la CDMX busca que todos los estudiantes se queden en alguna escuela; el proceso de la SEP contempla tres modalidades.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la convocatoria de Asignación de Bachillerato "Mi derecho, mi lugar", para los estudiantes que están por ingresar a media superior y que habiten en el Valle de México.
Este proceso tiene el objetivo de garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar en una escuela y que esta se ubique lo más cerca posible de su casa para que la distancia no afecte en el desarrollo académico.
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¿Quiénes pueden participar?
- Los alumnos que están en el tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México
- Quienes hayan concluido la secundaria y tengan su certificado
- Estudiantes que estén cursando la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
- Personas que estén terminando la secundaria fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México
¿Cuándo empieza el registro para la Asignación de Bachilleres?
El registro para la Asignación de Bachilleres comenzará el 17 de marzo de 2026 y cerrará el 14 de abril de este año y deberá realizarse a través de la página oficial.
Modalidades de participación
El proceso contempla tres modalidades de participación:
- Acceso directo sin examen
- Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Modalidad mixta, que combina ambas opciones
¿Cuáles son los requisitos?
- Llave MX
- CURP
- Clave de tu secundaria (CCT)
- Correo electrónico
- Certificado (en caso de tenerlo)
¿Cuándo se publican los resultados?
Los resultados de la Asignación de Bachillerato se darán a conocer el martes 18 de agosto de 2026, en la Gaceta Electrónica de Resultados o en la página oficial de la SEP.
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