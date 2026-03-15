Lanzan convocatoria para asignación de bachillerato en la CDMX

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la convocatoria de Asignación de Bachillerato "Mi derecho, mi lugar", para los estudiantes que están por ingresar a media superior y que habiten en el Valle de México.

Este proceso tiene el objetivo de garantizar que todos los estudiantes tengan un lugar en una escuela y que esta se ubique lo más cerca posible de su casa para que la distancia no afecte en el desarrollo académico.

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¿Quiénes pueden participar?

Los alumnos que están en el tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México

Quienes hayan concluido la secundaria y tengan su certificado

Estudiantes que estén cursando la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

Personas que estén terminando la secundaria fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Cuándo empieza el registro para la Asignación de Bachilleres?

El registro para la Asignación de Bachilleres comenzará el 17 de marzo de 2026 y cerrará el 14 de abril de este año y deberá realizarse a través de la página oficial.

Modalidades de participación

El proceso contempla tres modalidades de participación:

Acceso directo sin examen

Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Modalidad mixta, que combina ambas opciones

¿Cuáles son los requisitos?

Llave MX

CURP

Clave de tu secundaria (CCT)

Correo electrónico

Certificado (en caso de tenerlo)

¿Cuándo se publican los resultados?

Los resultados de la Asignación de Bachillerato se darán a conocer el martes 18 de agosto de 2026, en la Gaceta Electrónica de Resultados o en la página oficial de la SEP.

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