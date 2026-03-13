Viernes 13: Se registra microsismo magnitud 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Durante la noche de hoy viernes 13 de marzo el Sismológico Nacional (SNN) dio a conocer que se registró un microsismo magnitud 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón, lo cual generó pánico y terror entre decenas de habitantes de la demarcación de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a las 20:06 de la noche de este viernes, que el SNN señaló que movimiento telúrico se pudo percibir en varias colonias y calles de la demarcación, esto sin que se activara la alerta sísmica por no alcanzar la fuerza necesaria.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 13/03/26 19:45:41 Lat 19.37 Lon -99.23 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 14, 2026

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Se registra microsismo hoy 13 de marzo en la Álvaro Obregón

Luego de que se diera a conocer la información sobre el microsismo que se percibió hoy 13 de marzo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, usuarios de las redes sociales comenzaron a señalar que el movimiento telúrico fue perceptible en zonas como Las Águilas, así como en Molinos Mixcoac.

Por otro lado, habitantes de la alcaldía Benito Juárez dieron a conocer que el microsismo también fue perceptible en calles de la colonia Nápoles, lo cual confirmó que el evento se sintió en más de una alcaldía de la Ciudad de México.

No se registran afectaciones tras microsismo en Álvaro Obregón

Un par de minutos después de que se informara la magnitud del microsismo con epicentro en Álvaro Obregón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que no se han reportado afectaciones en la capital.

Por su parte, el coordinador del Centro de Comando Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, informó que se ha mantenido la coordinación con elementos de la SSC CDMX sobre posibles eventualidades sin que hasta el momento se reporte alguna.

Así se vivió el sismo de 6.5 en adn Noticias

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