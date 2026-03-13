Puente sin carro: Autos que descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 14 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el segundo sábado del mes, este 14 de marzo el programa Hoy No Circula aplica para todos los autos con holograma de verificación 2, así como aquellos con verificación 1 terminación de placa par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8.

Es importante mencionar que las restricciones también aplican para los autos con placas foráneas y con permisos provisionales, esto en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX), así como en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

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Multas por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito de la capital de la República, establece que el no respetar el Hoy No Circula puede representar multas de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, esto según la gravedad de la infracción de cada uno de los conductores.

Los policías de tránsito están facultados en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en donde los dueños deberán realizar el pago de la sanción emitida por los elementos que realizaron la detención en cuestión.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones para los autos antes mencionados, es válido resaltar que los vehículos con holograma de verificación 0 y 00 quedan exentos al Hoy No Circula habitual tanto en la CDMX como en el Edomex.

De igual forma, están exentos los autos híbridos, eléctricos, motocicletas y aquellos con placas de personas con discapacidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en donde aplican las restricciones por el Hoy No Circula son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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