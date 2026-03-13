Viernes sin auto; así opera el hoy no circula este 13 de marzo en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula para este viernes 13 de marzo aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con restricciones vehiculares para disminuir la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

El programa ambiental limita la circulación de ciertos vehículos según el color del engomado, el holograma de verificación y el último número de la placa. La restricción se mantiene de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el viernes?

El Hoy No Circula de este viernes 13 de marzo establece que algunos vehículos deberán suspender su circulación durante la mayor parte del día.

Los autos que no pueden circular son:



Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 o 2

La medida aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Horario del programa

Las restricciones del programa ambiental tienen un horario fijo para evitar emisiones contaminantes en las horas de mayor movilidad.

El horario del Hoy No Circula viernes 13 de marzo es:



Inicio: 5:00 horas

Fin: 22:00 horas

Fuera de ese horario, los vehículos pueden circular sin restricciones, salvo que exista una contingencia ambiental.

Carros que sí pueden circular

El programa contempla excepciones para ciertos vehículos que cuentan con tecnologías más limpias o cumplen funciones específicas.

Están exentos del Hoy No Circula:



Vehículos con holograma 00 y 0

Autos eléctricos

Autos híbridos

Motocicletas

Vehículos con placas para personas con discapacidad

También pueden circular autos con permisos especiales emitidos por autoridades ambientales.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

En caso de mala calidad del aire, las autoridades pueden activar restricciones adicionales para reducir la emisión de contaminantes.

Durante una contingencia ambiental, incluso algunos autos con holograma 0 o 00 podrían dejar de circular, dependiendo de las medidas que determine la autoridad ambiental del Valle de México.

Estas acciones forman parte de la estrategia para proteger la salud de millones de habitantes ante altos niveles de contaminación.