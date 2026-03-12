Empresas que ofrecen vacantes de trabajo durante marzo en CDMX

¿Habitas en la alcaldía Benito Juárez y estás en busca de chamba? La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México invita a los interesados al próximo reclutamiento presencial en donde se ofrecerán varias vacantes que solicitan tres empresas.

Cada mes, la Secretaría del Trabajo de la CDMX se encarga de difundir vacantes que ofrecen empresas legales, con el objetivo de que los habitantes de la capital mejoren sus ingresos económicos.

¿Cómo va la economía de México? Lo que dicen las cifras y el empleo en México

¿Qué vacantes se ofrecen en la CDMX?

Servicio Express Mexicano : Repartidor (a) en motocicleta y automóvil

: Repartidor (a) en motocicleta y automóvil Super Donas : Decorador (a) de donas

: Decorador (a) de donas El paraíso de las tertulias: Chef y/o mayora, ayudante de cocina, personal de limpieza, mesero (a)

¿Cuándo será el reclutamiento?

El reclutamiento para estas vacantes se realizará el 25 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas, en el Módulo de Atención de la alcaldía Benito Juárez, ubicado en Uxmal, esquina Municipio Libre, Santa Cruz Atoyac.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son los requisitos?

Si deseas participar en este reclutamiento tan solo debes llevar tu CV, o solicitud de trabajo, en donde agregues tus habilidades. El salario será dado ese mismo día, así que toma la mejor decisión.

¡Nuevas oportunidades laborales!

Te invitamos al próximo reclutamiento presencial en el Módulo de Atención de la alcaldía Benito Juárez:



🗓️ 25 de marzo

🕘 9:00 a 14:00 horas

📍 Uxmal esquina Municipio Libre, Santa Cruz Atoyac



Empresas participantes:

* Servicio… pic.twitter.com/RgzrKmTLzv — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) March 11, 2026

¿Cuál es la importancia del trabajo?

El trabajo es de suma importancia para los mexicanos, ya que gracias a el se permite cubrir las necesidades esenciales de la vida, por ejemplo la alimentación, vivienda, salud y educación.