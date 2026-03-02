Buscan tolerancia cero al alcohol en transporte público de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) analiza una propuesta para reforzar la regulación del consumo de alcohol entre conductores de transporte público. Una iniciativa que surge en medio de esfuerzos por mejorar la seguridad vial y reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Directamente, la modificación a la Ley de Movilidad local busca que los conductores de cualquier unidad de transporte público se encuentre completamente sobrio y no ponga en riesgo la salud de los pasajeros y de la ciudadanía.

¿Qué implica la propuesta de tolerancia cero en el transporte público?

Legisladores señalaron que la iniciativa busca tener una aplicación más estricta en cuanto al consumo de alcohol en los operadores de transporte público. Una tolerancia cero que significa que todos los conductores no podrán tener ni una gota en su organismo al estar al volante.

De aprobarse la reforma, cualquier presencia de alcohol detectable a través de pruebas rápidas podría derivar en sanciones administrativas o incluso en la suspensión de la licencia de conducir, además del retiro de unidades del servicio hasta que se acredite que no existe riesgo para la ciudadanía.

Avanza la propuesta para tener tolerancia cero en transporte público

Algunos legisladores y organizaciones de seguridad vial respaldan la iniciativa, argumentando que una política que podría reducir accidentes y salvar vidas al eliminar la posibilidad de que un operador ebrio preste servicio. Sin embargo, representantes del sector transporte han planteado preocupaciones sobre la implementación operativa, la capacitación de choferes y los recursos necesarios para realizar pruebas constantes sin afectar la operación diaria de rutas y servicios.

