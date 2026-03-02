Huele a quemado en CDMX y Edomex: Incendios en Xochimilco y Chalco empeoran la calidad del aire

El olor a humo volvió a percibirse en distintos puntos del sur de la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) durante la madrugada de este lunes 2 de marzo, luego de incendios que aparecieron durante las primeras horas.

Un incendio de pasto seco en la alcaldía Xochimilco y otro registrado en el municipio de Chalco, en una fábrica de PET, influyeron en la calidad del aire, que este día se reporta en nivel “malo” con riesgo “alto”.

Atendemos un incendio en Circuito Cuemanco, Barrio 18, en la Alcaldía Xochimilco, que afecta 2 hectáreas de pasto seco. #AlMomento se encuentra confinado y sin riesgos a la población.

Incendio en Xochimilco: dos hectáreas de pasto seco

El siniestro en la capital ocurrió en Circuito Cuemanco, Barrio 18, donde resultaron afectadas aproximadamente dos hectáreas de vegetación seca.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudieron al punto y lograron confinar el fuego, evitando su propagación hacia otras áreas.

A través de redes sociales, la corporación informó: “Atendemos un incendio en Circuito Cuemanco, Barrio 18, en la Alcaldía Xochimilco, que afecta 2 hectáreas de pasto seco. Al momento se encuentra confinado y sin riesgos a la población", posteriormente confirmaron que el fuego fue apagado en su totalidad.

Las autoridades precisaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas. Las labores se concentraron en el control y enfriamiento del terreno para prevenir una posible reactivación.

Nueve estados del país concentran focos rojos por incendios forestales

Incendio en fábrica de PET en Chalco

De forma paralela, un incendio en el municipio de Chalco, en el Edomex, también generó emisiones contaminantes que, combinadas con las condiciones atmosféricas de estabilidad y poca dispersión, contribuyeron al deterioro de la calidad del aire en la región.

El incendio ocurrió en una fábrica de PET ubicada en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia San Isidro; las autoridades desalojaron, al menos, dos casas y no reportaron víctimas ni heridos.

Mala calidad del aire en el Valle de México

El Índice AIRE Y SALUD correspondiente al 2 de marzo de 2026 indica calidad “mala” con nivel de riesgo “alto”, principalmente por concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2.5.

Estos contaminantes pueden agravarse con la quema de pastizales y residuos, afectando sobre todo a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿Se activará Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Aunque hasta el momento no se ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental, el escenario mantiene bajo vigilancia a las autoridades ambientales. Si los niveles de partículas suspendidas superan los límites establecidos, podrían aplicarse restricciones vehiculares —como el Doble Hoy No Circula— y recomendaciones para limitar actividades al aire libre.

Por ahora, los incendios se reportan confinados y sin riesgo directo a la población; sin embargo, el olor a quemado y la mala calidad del aire mantienen la atención puesta en la evolución de las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México y su zona conurbada.

