Activan Ley Seca en CDMX para este domingo 1 de marzo; zonas, horarios y sanciones

La Ley Seca en CDMX fue activada de manera temporal por el Gobierno capitalino con motivo del concierto gratuito de Shakira, programado para este domingo 1 de marzo de 2026 en el Zócalo. La medida busca reforzar la seguridad y garantizar el orden público ante la alta concentración de personas prevista en el primer cuadro de la ciudad.

La restricción fue publicada en la Gaceta Oficial el 27 de febrero y aplica únicamente en una zona específica del Centro Histórico.

¿Cuándo aplica la restricción?

La prohibición estará vigente el domingo 1 de marzo de 2026, en un horario de 14:00 a 23:00 horas.

Durante ese lapso no se podrá vender alcohol para llevar dentro del área delimitada. La medida coincide con las horas de mayor afluencia al concierto.

¿Dónde aplica exactamente?

La restricción cubre exclusivamente el Perímetro “A” del Centro Histórico, que incluye:



Zócalo capitalino

Catedral Metropolitana

Palacio Nacional

Templo Mayor

Calles aledañas

Se trata del núcleo histórico principal, delimitado por vialidades como República de Honduras, José María Izazaga, Anillo de Circunvalación y tramos de Paseo de la Reforma.

¿Qué negocios están afectados?

La suspensión aplica a la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en:



Tiendas de conveniencia

Abarrotes

Supermercados

Solo se prohíbe la venta para llevar, ya sea en envase cerrado o abierto para consumo fuera del establecimiento.

¿Qué queda exceptuado?

Sí se permite el consumo dentro de establecimientos con giro de impacto vecinal autorizado, como:



Restaurantes

Hoteles

Salones de fiestas

Clubes privados

Cines y teatros

Estos podrán vender bebidas alcohólicas para consumo en el lugar, siempre acompañadas de alimentos y dentro de su horario habitual.

¿Por qué se implementa esta medida?

La autoridad fundamenta la acción en la necesidad de preservar el orden y evitar alteraciones durante un espectáculo público de gran convocatoria.

Experiencias previas en eventos masivos muestran que la regulación temporal del alcohol reduce riesgos y facilita la labor de seguridad.

¿Qué pasa si se incumple?

Quienes vendan alcohol en el horario prohibido serán remitidos a un Juzgado Cívico.

Las sanciones se aplicarán conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y demás normativas vigentes en la capital.