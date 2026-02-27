Estalla conflicto laboral en la UACM, se van a huelga en CDMX y detienen seis planteles

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) vivirá un hecho inédito este 1 de marzo, cuando estalle su primera huelga desde su creación. El Sindicato Único de Trabajadores (SUTUACM) anunció que el paro iniciará a las 00:00 horas como parte de la manifestación en CDMX.



La medida suspenderá clases, trámites y actividades culturales en varios puntos de la capital. Más de 1,700 trabajadores participarán en la protesta tras no lograr un acuerdo salarial con las autoridades universitarias.

UACM irá a su primera huelga el 1 de marzo

El sindicato ratificó legalmente el estallamiento ante el Tribunal Laboral. Solicitó además seguridad perimetral a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este hecho marca un precedente en una institución fundada en 2001. La huelga coloca a la UACM en el centro del debate sobre condiciones laborales en universidades públicas.

Exigen aumento salarial y respeto al contrato colectivo

El SUTUACM pidió un incremento salarial del 13 por ciento. La rectoría ofreció 3.7 por ciento, cifra que consideran insuficiente.

También denuncian violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y exigen respeto a la libertad sindical. El conflicto refleja tensiones laborales en el sector educativo.

Sindicato afirma que hay presupuesto suficiente

El gremio sostiene que la universidad cuenta con recursos. El Gobierno capitalino autorizó un aumento presupuestal del 4.5 por ciento.

El Consejo Universitario aprobó fondos para cubrir demandas salariales. Para el sindicato, la negativa responde a decisiones administrativas, no a falta de dinero.

Planteles y sedes que se verán afectados

La huelga impactará seis planteles:



Casa Libertad Centro Histórico Cuautepec Del Valle San Lorenzo Tezonco Magdalena Contreras

También la sede administrativa en la colonia Doctores y los centros culturales Vlady y Casa Talavera. El paro afectará a estudiantes, docentes y personal administrativo. Exámenes, inscripciones y eventos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

Llaman a acto político y apoyo social

El sindicato convocó a un acto previo al estallamiento en el Plantel Centro Histórico. Invitan a organizaciones y comunidad a respaldar la movilización.

La protesta podría extenderse si no hay acuerdo. El desenlace definirá el rumbo laboral de la UACM en los próximos años.