Restricciones vehiculares para este sábado 28 de febrero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula sábado 28 de febrero de 2026 aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios conurbados del Estado de México (Edomex) como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl. El programa opera de 5:00 a 22:00 horas, sin contingencia ambiental activa, según la CAMe y la SEDEMA.

La medida busca reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Al tratarse del cuarto sábado del mes, la restricción sabatina corresponde a hologramas y terminaciones específicas, por lo que miles de conductores deben ajustar traslados y actividades.

¿Dónde y en qué horario aplica la restricción?

El programa cubre toda la capital y municipios mexiquenses adheridos. Fuera del horario oficial, los vehículos pueden circular sin limitación. No existen medidas adicionales por calidad del aire.

La autoridad ambiental mantiene monitoreo constante. Si se activa contingencia, las reglas cambian. Por ahora, el esquema opera de forma ordinaria, lo que da certeza a automovilistas.

¿Qué autos no circulan este cuarto sábado?

No circulan todos los vehículos con holograma 2. Tampoco pueden hacerlo los holograma 1 con terminación par 0, 2, 4, 6 y 8, al tratarse del cuarto sábado.

Los autos foráneos no circulan ningún sábado en ese horario. La medida impacta a quienes ingresan desde otros estados y obliga a planear viajes con anticipación.

Vehículos exentos del programa

Sí pueden circular hologramas 00 y 0, además de eléctricos e híbridos. Motocicletas y autos con placas para personas con discapacidad también están exentos.

Existen permisos como Pase Turístico y constancias especiales. Estas excepciones buscan equilibrar movilidad y control ambiental en la región.

Multas y alternativas de movilidad

La sanción por incumplir oscila entre 2,000 y 3,500 pesos, más posible envío al corralón. Los operativos son permanentes en avenidas principales.

Autoridades recomiendan Metro, Metrobús, Mexibús o bicicleta. La planeación anticipada evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire.