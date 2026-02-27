La calidad del aire es mala: Autos descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico y altos índices de contaminación, por ello, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula y si no quieres pagar multa te decimos qué autos no pueden transitar en el Valle de México este viernes 27 de febrero.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes?

De acuerdo las autoridades, hoy la calidad del aire en el Valle de México es mala pero no se ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Así que el programa Hoy No Circula opera de manera normal y descansan:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Esta restricción aplica para las 16 alcaldías de CDMX y los municipios de Edomex.

El #HoyNoCircula de este viernes 27 de febrero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

Cabe mencionar que no aplica para todos los vehículos, pues están exentos:

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma 0 y 00

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos con exención oficial autorizada

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automovilistas que no respeten las restricciones vehiculares serán acreedores a una multa de entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA), es decir entre 2 mil y hasta 22 mil pesos.

Además, si algún oficial de tránsito te detiene el día que descansas el auto podría ser llevado al corralón y tendrán que pagar para sacarlo. Así que si quieres evitar esta situación es mejor que siempre estés pendiente y consultes cómo aplica el programa.

