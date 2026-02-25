Se incendia Sala Cultural Ollin Yolitzli de la alcaldía Tlalpan, CDMX

Este miércoles 25 de febrero se registra un fuerte incendio en la Sala Cultural Ollin Yolitzli, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a donde acuden diariamente estudiantes.

De acuerdo con las autoridades de monitoreo de la capital hay movilización de servicios de emergencia por incendio en Anillo Periférico al Oriente y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

¿Qué se sabe del incendio en la sala Cultural Ollin Yolitzli?

En las imágenes compartidas por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) se puede apreciar una gran cantidad de humo y cómo los vehículos tienen dificultades para circular debido a la emergencia.

¿Qué actividades hay en la Sala Cultural Ollin Yolitzli?

El Centro Cultural Ollin Yoliztli fue fundado en lo que fue el cine Imán Pirámide construido en 1976. Actualmente es un espacio destinado al desarrollo de la educación artística, ya que fomentan la danza y música. Además cuenta con una biblioteca, videoteca y fonoteca.

