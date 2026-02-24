inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

"La seguridad de los jugadores es prioridad"; Portugal podría cancelar partido vs México

Las colonias que son promesa para vivir mejor en CDMX

La capital ofrece opciones para una mejor calidad de vida con colonias que combinan seguridad y buena conectividad con rentas mensuales desde 9,500 pesos.

Mejores colonias para vivir en CDMX 2026
|Archivo TV Azteca.
Notas,
Ciudad

Escrito por: Majo Santillán González

Ante la creciente presión del mercado inmobiliario y la dificultad de encontrar vivienda accesible en la Ciudad de México (CDMX), hay zonas que comienzan a posicionarse como alternativas.

La capital ofrece opciones para una mejor calidad de vida con colonias que combinan accesibilidad económica, seguridad y buena conectividad con rentas mensuales desde 9,500 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Colonias y barrios de CDMX para vivir en 2026

  1. Narvarte
  2. Escandón
  3. Romero de terreros
  4. Santa María la Ribera
  5. Jardín Balbuena
  6. Clavería
  7. Tacubaya

¿Qué es lo que caracteriza a estas colonias?

  • Escandón (Miguel Hidalgo): A solo unos pasos de la Condesa, pero con precios significativamente menores. Conserva un estilo arquitectónico clásico con una creciente oferta de cafeterías y servicios.
  • Romero de Terreros (Coyoacán), que mantiene un perfil residencial con calles amplias y una oferta de vivienda más tranquila.
  • Santa María la Ribera (Cuauhtémoc): Con buena conectividad y servicios urbanos a precios competitivos.
  • Jardín Balbuena (Venustiano Carranza): Cuyos valores de vivienda siguen siendo accesibles en comparación con otras zonas centrales.
  • Clavería (Azcapotzalco): Identificada como un equilibrio entre ubicación y oferta urbana, con interés creciente de residentes y desarrolladores.

¿Cuánto cuesta rentar un departamento en CDMX?

Para quienes están considerando mudarse o invertir en vivienda en la Ciudad de México, estos son los precios:

  1. Narvarte: $11,000 a $32,000
  2. Escandón: $14,000 a $32,000
  3. Romero de terreros
  4. Santa María la Ribera: $12,700
  5. Jardín Balbuena: $9,500 a $15,000
  6. Clavería: $15,000 a $25,000
  7. Tacubaya: $12,900 a $25,000

Estas opciones son ideales quienes buscan calidad de vida, conectividad y rentas accesibles sin desplazarse a zonas periféricas ni resignarse a pagar los altos valores de áreas tradicionales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO