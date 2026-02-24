Las colonias que son promesa para vivir mejor en CDMX
La capital ofrece opciones para una mejor calidad de vida con colonias que combinan seguridad y buena conectividad con rentas mensuales desde 9,500 pesos.
Ante la creciente presión del mercado inmobiliario y la dificultad de encontrar vivienda accesible en la Ciudad de México (CDMX), hay zonas que comienzan a posicionarse como alternativas.
Colonias y barrios de CDMX para vivir en 2026
- Narvarte
- Escandón
- Romero de terreros
- Santa María la Ribera
- Jardín Balbuena
- Clavería
- Tacubaya
¿Qué es lo que caracteriza a estas colonias?
- Escandón (Miguel Hidalgo): A solo unos pasos de la Condesa, pero con precios significativamente menores. Conserva un estilo arquitectónico clásico con una creciente oferta de cafeterías y servicios.
- Romero de Terreros (Coyoacán), que mantiene un perfil residencial con calles amplias y una oferta de vivienda más tranquila.
- Santa María la Ribera (Cuauhtémoc): Con buena conectividad y servicios urbanos a precios competitivos.
- Jardín Balbuena (Venustiano Carranza): Cuyos valores de vivienda siguen siendo accesibles en comparación con otras zonas centrales.
- Clavería (Azcapotzalco): Identificada como un equilibrio entre ubicación y oferta urbana, con interés creciente de residentes y desarrolladores.
¿Cuánto cuesta rentar un departamento en CDMX?
Para quienes están considerando mudarse o invertir en vivienda en la Ciudad de México, estos son los precios:
- Narvarte: $11,000 a $32,000
- Escandón: $14,000 a $32,000
- Romero de terreros
- Santa María la Ribera: $12,700
- Jardín Balbuena: $9,500 a $15,000
- Clavería: $15,000 a $25,000
- Tacubaya: $12,900 a $25,000
Estas opciones son ideales quienes buscan calidad de vida, conectividad y rentas accesibles sin desplazarse a zonas periféricas ni resignarse a pagar los altos valores de áreas tradicionales.
