Las colonias que son promesa para vivir mejor en CDMX

Ante la creciente presión del mercado inmobiliario y la dificultad de encontrar vivienda accesible en la Ciudad de México (CDMX), hay zonas que comienzan a posicionarse como alternativas.

La capital ofrece opciones para una mejor calidad de vida con colonias que combinan accesibilidad económica, seguridad y buena conectividad con rentas mensuales desde 9,500 pesos.

Colonias y barrios de CDMX para vivir en 2026

Narvarte Escandón Romero de terreros Santa María la Ribera Jardín Balbuena Clavería Tacubaya

¿Qué es lo que caracteriza a estas colonias?

Escandón (Miguel Hidalgo): A solo unos pasos de la Condesa, pero con precios significativamente menores. Conserva un estilo arquitectónico clásico con una creciente oferta de cafeterías y servicios.

Romero de Terreros (Coyoacán), que mantiene un perfil residencial con calles amplias y una oferta de vivienda más tranquila.

Santa María la Ribera (Cuauhtémoc): Con buena conectividad y servicios urbanos a precios competitivos.

Jardín Balbuena (Venustiano Carranza): Cuyos valores de vivienda siguen siendo accesibles en comparación con otras zonas centrales.

Clavería (Azcapotzalco): Identificada como un equilibrio entre ubicación y oferta urbana, con interés creciente de residentes y desarrolladores.

¿Cuánto cuesta rentar un departamento en CDMX?

Para quienes están considerando mudarse o invertir en vivienda en la Ciudad de México, estos son los precios:



Narvarte: $11,000 a $32,000 Escandón: $14,000 a $32,000 Romero de terreros Santa María la Ribera: $12,700 Jardín Balbuena: $9,500 a $15,000 Clavería: $15,000 a $25,000 Tacubaya: $12,900 a $25,000

Estas opciones son ideales quienes buscan calidad de vida, conectividad y rentas accesibles sin desplazarse a zonas periféricas ni resignarse a pagar los altos valores de áreas tradicionales.

