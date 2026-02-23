Bloqueos hoy 23 de febrero en CDMX afectan las calles y puntos importantes

Varios bloqueos y calles cerradas se reportan hoy lunes 23 de febrero en la Ciudad de México (CDMX), y hasta el momento las alcaldías más afectadas son Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Los bloqueos, marchas y plantones no serán los únicos que afecten el paso de vehículos, sino también los accidentes viales.

🔥🚨 Nuestro compañero Otoniel Martínez (@_otomartinez) estuvo en una de las zonas de conflicto y nos comparte cómo se vive esta noche en Jalisco tras la ola de #violencia por la muerte de “El Mencho” ⚠️🏙️#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin. Entra aquí 👉https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/uMRbzYLxfW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Accidentes en CDMX

Autoridades de tránsito informan de un percance vehicular en avenida 1-A, a la altura de calle 38-A, alcaldía Gustavo A. Madero. Los conductores pueden usar Calzada Vallejo y avenida Sta Rosa como alternativa.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Av. 1-A a la altura de calle 38-A, alcaldía Gustavo A. Madero, por percance vehicular. #AlternativaVial Calz. Vallejo y Av. Sta. Rosa. pic.twitter.com/i757klMavM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 23, 2026

Frente amplio de familias Buscadores de Justicia

A las 6:30 de la mañana el Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia, Verdad y Memoria en CDMX abordará transporte para trasladarse e iniciar una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Familiares y amigos de estudiante víctima de bullyng

A las 8:00 de la mañana, familiares y amigos de un estudiante presuntamente víctima de bullyng se manifestarán en el Zócalo de la CDMX y exigirán que se garantice la seguridad y un proceso legal y justo, sin criminalización anticipada tras la riña que ocurrió el pasado 11 de febrero, afuera de la Escuela Secundaria No.324 "Alfonso Caso Andrade", alcaldía Tláhuac.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

Otros bloqueos que afectarán la CDMX hoy lunes

A las 10:00 de la mañana, la Unión General de Trabajadores de México dará una conferencia en un restaurante ubicado en 16 de septiembre No.81, colonia Centro Histórico, para dar a conocer su plan de acción a seguir para solicitar basificación y plenos derechos laborales.

A las 12:00 de la tarde, el Comité de Apoyo Emergente PRO Refugio Franciscano se manifestará en el Congreso de la Ciudad de México para exigir el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

