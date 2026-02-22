Marchas y rodadas harán que la CDMX se agite este domingo 22 de febrero

Si no tienes planes para este domingo 22 de febrero tal vez es mejor que te quedes en casa, ya que en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) se esperan marchas y bloqueos que afectarán el tránsito y provocarán cierre de calles.

Las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc serán sede de dos marchas: "Mexicanos con Ucrania" y el Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, que comenzarán entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 de la tarde.

Marcha Mexicanos con Ucrania

A las 11:00 horas, se prevé la marcha Mexicanos con Ucrania, que saldrá del Bosque de Chapultepec (Puerta de los Leones), avenida Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, rumbo al Ángel de la Independencia.

Los integrantes marcharán en solidaridad con el pueblo ucraniano, para exigir el cese de la agresión militar rusa, en memoria de las víctimas del conflicto, así como para solicitar al gobierno que adopte una postura firme en defensa de Ucrania.

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano

A las 12:00 horas, el Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano marchará del Monumento a la Revolución, rumbo al Zócalo. Exigen el regreso de los animales que fueron retirados después del desalojo el pasado 7 de enero.

Rodadas de motociclistas

Moto Rex Club : A las 8:00 horas, los integrantes de la rodada Moto Rex Club saldrán de Astas de Ciudad Universitaria, ubicada en Circuito Escolar, rumbo a Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

: A las 8:00 horas, los integrantes de la rodada Moto Rex Club saldrán de Astas de Ciudad Universitaria, ubicada en Circuito Escolar, rumbo a Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Guerreros Bikers T-B-B: A las 8:00 horas saldrán de Parque Madero, Tapicería y avenida Circunvalación, colonia Morelos, a un lugar por definir.

T-B-B: A las 8:00 horas saldrán de Parque Madero, Tapicería y avenida Circunvalación, colonia Morelos, a un lugar por definir. Maniacos Biker's: A las 20:00 horas se reunirán para salir del Hospital Enrique Cabrera, avenida Centenario No.3170, colonia Mina Los Coyotes, alcaldía Álvaro Obregón.

