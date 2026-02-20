Gratis cerca de CDMX: Puebla es la ciudad donde puedes pasear por su centro histórico, comer barato y visitar museos sin gastar mucho

Viajar sin gastar de más se volvió una prioridad para muchas personas, sobre todo ante el aumento de precios en el turismo. A poca distancia de la CDMX, Puebla ofrece una alternativa atractiva gracias a su centro histórico, su comida tradicional a precios razonables y una amplia oferta cultural con entradas económicas o gratuitas.

Esta ciudad permite recorrer plazas, templos y barrios artísticos sin gastar de más, lo que la convierte en un destino ideal para una escapada corta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Puebla: Un centro histórico para recorrer sin pagar entradas

El corazón de Puebla de Zaragoza concentra varios de sus principales atractivos y muchos se disfrutan sin costo. Caminar por sus calles coloniales ya es una experiencia en sí misma, ya que tiene fachadas coloridas, plazas arboladas y edificios históricos.

Entre los puntos imperdibles se encuentra la Catedral de Puebla, cuya arquitectura monumental domina el paisaje urbano. A pocos pasos, el Zócalo funciona como punto de encuentro para locales y visitantes. También destacan espacios culturales como la Estrella de Puebla —con tarifas accesibles— y el Barrio del Artista, donde galerías y talleres abren sus puertas para mostrar el talento local.

Al estar cerca de la Ciudad de México se facilita el traslado en autobús. Además, su transporte urbano mantiene costos bajos, lo que permite moverse entre museos, mercados y plazas sin complicaciones.

Comer bien y alojarse sin romper el presupuesto

La gastronomía poblana destaca por su variedad y por conservar precios amigables, especialmente en mercados tradicionales y fondas locales. En Puebla se pueden disfrutar platillos emblemáticos como el mole o los antojitos regionales.

El hospedaje también resulta competitivo. En zonas céntricas aparecen opciones económicas que facilitan dormir cerca de los principales atractivos.

Cinco datos que explican la relevancia de Puebla

Además de su atractivo turístico, la entidad posee una historia y riqueza cultural que refuerzan su identidad. Algunos puntos clave:

La Batalla de Puebla, liderada por Ignacio Zaragoza, marcó un momento histórico para el país.

Puebla cuenta con denominaciones de origen vinculadas a la vainilla y al mezcal.

La producción pecuaria la posiciona entre las más relevantes a nivel nacional.

Su cocina tradicional figura entre las más reconocidas de México.

Alberga la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un santuario natural con gran diversidad de cactáceas.

Cómo llegar a Puebla desde CDMX

Si quieres ir a Puebla desde CDMX en transporte público primero debes tomar el Metro y dirigirte a la estación Puebla de la Línea 9. Ahí, hay que dirigirse a la Puerta 10, Iztacalco, del Autódromo Hermanos Rodríguez, localizada al sur de la estación.

Hay que llegar a la estación Puebla del Metro. Allí deberás ubicar las camionetas que se dirigen a la Central de Autobuses de Puebla o CAPU.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.