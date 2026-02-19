Caos en el segundo piso de Periférico afecta a conductores este jueves 19 de febrero

Durante la tarde de este jueves 19 de febrero se registraron diferentes afectaciones en el segundo piso de Periférico en dirección al norte. Hay tramos que fueron completamente cerrados y que obligaron a los conductores a buscar una ruta alterna.

Como es costumbre, se registra una intensa carga vehicular en la Ciudad de México (CDMX), la cual se ha complicado en diferentes zonas gracias a los cierres en el segundo piso del Periférico sin previo aviso.

¿Qué está pasando en el segundo piso de Periférico?

Se registró un percance vehicular en el segundo piso de Periférico en dirección al norte, a la altura de Barranca del Muerto, lo que provocó una reducción de carriles que afectó la circulación, obligando a algunos conductores a tener que descender a la ruta normal.

También se registró un accidente en dirección al sur, lo que afectó completamente el segundo piso de Periférico y provoca un avance lento en ambas direcciones por algunos tramos.

#PrecauciónVial | Por percance vehicular en segundo piso de Anillo Periférico al Norte a la altura de Barranca del Muerto, alcaldía Álvaro Obregón, maneje con precaución. pic.twitter.com/inNSl0M9zO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 19, 2026

Asimismo, en Periférico Norte, dirección Sur, también se registra una intensa carga vehicular por los trabajos de construcción a la altura de la plaza Parque Toreo, con una lenta circulación desde las primeras horas del día.

