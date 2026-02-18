Médicos veterinarios y colectivos harán marchas que provocarán bloqueos hoy 18 de febrero en CDMX

Hoy lunes 18 de febrero médicos veterinarios y el colectivo Respirando Juntos por Mariana harán marchas en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y provocarán bloqueos que afectarán la movilidad tanto de peatones como de automovilistas.

La movilidad también se verá paralizada por los plantones, manifestaciones afuera de recintos públicos y accidentes, por lo que las autoridades piden a los capitalinos y viajeros salir con anticipación a su destino.

Familiares y amigos de Leo y César bloquean Lázaro Cárdenas en la Cuauhtémoc

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Marchas en CDMX

Respirando Juntos por Mariana

A las 7:00 de la mañana el colectivo "Respirando Juntos por Mariana", marchará de Palacio Nacional a un lugar que todavía no define para exigir que incluya en el cuadro básico de salud el medicamento de última generación "Trikafta" para pacientes con fibrosis quística, para aumentar la calidad y esperanza de vida.

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas

A las 10:30 de la mañana, integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas marcharán del Palacio de Bellas Artes, al Ángel de la Independencia.

La marcha pide la dignificación de la medicina veterinaria y zootecnista, en memoria de todos los médicos veterinarios que han perdido la vida por actos de violencia.

Otras manifestaciones en CDMX

Asociación para la atención integral de la fibromalgia, a las 9:00 horas, en el Mercado Verdes, Rosario Castellanos

Extrabajadores de la extinta ruta 100 se manifestarán a las 10:00 horas frente a la Secretaría de Gobierno

Frente Nacional de Organizaciones para personas ciegas y de baja visión se manifestará a las 10:00 horas en la estación Portales del Metro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

