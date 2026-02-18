Manifestantes arman bloqueo en Tlalpan en ambas direcciones; motivos y rutas alternas

Durante la tarde de este miércoles 18 de febrero se registró un bloqueo sobre calzada de Tlalpan en ambas direcciones, a la altura del metro Portales y Ermita, con manifestantes que exigen una respuesta a las autoridades por los problemas que han sufrido con las construcciones en la vialidad para el Mundial 2026.

Hay muchos vehículos de carga pesada como tráileres y camiones que se han quedado atorados en el tráfico; testimonios señalan que llevan desde el mediodía sin poder moverse y la situación no es alentadora.

Rutas alternas por bloqueo en Tlalpan

La mala noticia es que el bloqueo ha generado largas filas de tráfico, con automovilistas que quedaron atrapados en la vialidad hasta que sea liberada. Simplemente se recomienda evitar Tlalpan y usar otras avenidas como Churubusco y Av. Miguel Ángel de Quevedo.

También se recomiendan:



Av. Andrés Molina Enríquez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Insurgentes