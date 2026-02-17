CDMX sorprende con vacantes de trabajo que ofrecen sueldo de más de 12 mil pesos mensuales

¿Necesitas chamba? Si estás buscando trabajo en la Ciudad de México (CDMX) esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar, porque será en el último periodo de reclutamiento que tendrá febrero, al menos para habitantes de tres alcaldías.

En esta ocasión, la empresa que ofrece las vacantes de trabajo es AVIV, enfocada en la seguridad privada que ofrece soluciones personalizadas.

¿Qué alcaldías pueden aplicar a las vacantes?

De acuerdo con la oferta de trabajo, las personas deben habitar en las siguientes alcaldías para poder postularse:

Álvaro Obregón

Milpa Alta

Xochimilco

¿Qué vacantes se ofrecen en la CDMX?

Analista de reclutamiento: 10 mil pesos

Monitorista:12 mil 264 pesos

Elementos de seguridad élite: 11 mil pesos

Auxiliar administrativo: 10 mil pesos

¿En dónde aplicar a las vacantes?

Los CVs para las vacantes de trabajo se recibirán en el Módulo de Atención Álvaro Obregón, que se ubica en Canario S/N esquina Calle 10, Tolteca. Pasillo de Desarrollo Social.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes?

Los interesados en estas vacantes deben presentar su CV, identificación oficial (puede ser credencial de elector, pasaporte o carta de identidad), además de su CURP.

