Líneas del Metro CDMX saturadas por Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero

Varias líneas del Metro CDMX están saturadas este martes 17 de febrero, ya que se incrementó el número de personas en el transporte debido a que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental y la implementación del Doble Hoy No Circula en el Valle de México para disminuir la contaminación.

Los autos que no pueden circular este martes son aquellos que tienen Holograma 0 y 00, terminación de placa 7 y 8, engomado rosa; Holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6, 7, 8 y holograma 2.

¿Qué líneas del Metro están saturadas?

Línea A: Pantitlán a La Paz

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 2: Tasqueña a Cuatro Caminos

Línea 5: Politécnico a Pantitltán

Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Usuarios que se encuentran en la Línea 3 del Metro CDMX reportan retrasos que alcanzan los 10 minutos por trenes detenidos en dirección a Indios Verdes. Las estaciones más afectadas son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Gerrero

Hidalgo

Balderas

Centro Médico

Zapata



Buenos días línea 3 del metro estamos parados en hospital general dirección indios verdes.

Todos los días siempre hay retraso en las mañanas hacia esa dirección por qué??

Por favor hay gente que tiene que llegar a su trabajo — RPP (@RexVetBirds) February 17, 2026

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 7?

Los retrasos en la Línea 7 alcanzan los 15 minutos y los andenes ya lucen completamente llenos en dirección a Barranca del Muerto, por lo que las autoridades informaron que agilizarán la salida de trenes desde las terminales. Las estaciones que tienen aglomeraciones son:

El Rosario

Camarones

Aquiles Serdán

Refinería

Tacuba

Tacubaya

Mixcoac



Actualización, @MetroCDMX le vale tenernos esperando. Línea 7 pic.twitter.com/vy8qqN4m0X — Luis Ruben Hope (@Luis_Ruben_Hope) February 17, 2026

