Hoy No Circula miércoles 18 de febrero 2026 en CDMX y Edomex tras suspensión de Fase 1 de Contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 18 de febrero de 2026 el programa Hoy No Circula operará de manera regular, luego de que se levantara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, no podrán circular este miércoles 18 de febrero de 2026 los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Se levanta la Fase 1 de Contingencia Ambiental

La autoridad ambiental determinó suspender la Fase 1 de Contingencia Ambiental tras registrarse una disminución en las concentraciones de ozono, favorecida por mejores condiciones meteorológicas y mayor dispersión de contaminantes. Con ello, quedan sin efecto las restricciones adicionales que se habían aplicado a vehículos 0 y 00.

¿Qué autos circulan este miércoles 18 de febrero de 2026?

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con hologramas "00" o "0", están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente. También pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, azul, rosa y verde.

Es importante que los ciudadanos tomen en cuenta las restricciones para evitar multas y contribuyan a la mejora del aire en la Ciudad de México.

Recomendaciones a la población

Aunque la contingencia fue levantada, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener medidas para reducir emisiones, como:



Compartir el automóvil

Utilizar transporte público

Evitar quemas y actividades que generen contaminantes

Dar mantenimiento preventivo a los vehículos.

Multas por incumplimiento

Las autoridades ambientales y de tránsito informan que quienes incumplan con la restricción de circulación podrán ser sancionados con multas que van desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2,000 y 3,400 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.