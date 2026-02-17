Se suspenden clases en CCH Azcapotzalco por paro laboral; estas son las exigencias

El CCH Azcapotzalco suspendió clases este martes 17 de febrero, tras el inicio de un paro laboral encabezado por trabajadores afiliados al sindicato universitario.

Esta medida afectó a miles de estudiantes en el plantel ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, pues hubo suspensión de clases en ambos turnos. En adn Noticias, te explicamos qué pasó y cuáles son las exigencias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en el CCH Azcapotzalco?

De acuerdo con reportes difundidos por trabajadores, el paro laboral en el plantel de la UNAM comenzó luego de que señalaran incumplimientos en pagos, principalmente. La protesta incluyó el cierre de accesos y suspensión de actividades académicas presenciales.

Integrantes del sindicato señalaron que la medida fue tomada tras no obtener solución por parte de las autoridades universitarias. Hasta el momento, el CCH Azcapotzalco no ha anunciado una fecha oficial para el levantamiento del paro; sin embargo, se espera que en los próximos días se instalen mesas de diálogo para resolver el conflicto.

El CCH Azcapotzalco también suspendió actividades académicas en ambos turnos para este martes.



De esta manera, ya son tres planteles de nivel medio superior los que están sin clases.https://t.co/FzUvHqvKV0 pic.twitter.com/NZqXzRukhH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del STUNAM?

Entre las principales demandas del sindicato de trabajadores de la UNAM se encuentran:



Pago de adeudos pendientes

Respeto a plazas laborales

Garantías para evitar el robo de material de trabajo

Los trabajadores argumentan que la regularización de pagos es prioritaria para garantizar el funcionamiento adecuado del plantel. Mientras no haya acuerdo, las actividades académicas podrían continuar suspendidas.

Si planeas acudir a este plantel de la UNAM, es importante consultar primero los avisos oficiales del CCH Azcapotzalco para evitar traslados innecesarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.