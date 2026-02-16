Caos en el Metro y Metrobús CDMX por Doble Hoy No Circula: Reportan 6 líneas saturadas hoy lunes 16 de febrero
Miles de usuarios dejan el auto y saturan el Metro y Metrobús; conoce el estado de las Líneas 1, 2, 3 y 8 ante la alta demanda por el Doble Hoy No Circula.
Este lunes 16 de febrero de 2026, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una mañana complicada. En el marco de la Fase 1 de contingencia ambiental y el programa Doble Hoy No Circula, miles de personas dejaron el automóvil en casa y optaron por el Metro y el Metrobús, lo que generó saturación en varias líneas desde las primeras horas del día.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que comenzó a registrarse alta afluencia en las líneas 1, 2, 3, 8, A y B, situación que podría incrementar los tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, y A.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 16 de febrero de 2026?
De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales:
- Línea 3 —que corre de Indios Verdes a Universidad— presenta retrasos superiores a los 10 minutos
- Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, también se reportan demoras similares y avance lento de convoyes
- Línea 1, recientemente modernizada en su tramo operativo, los tiempos de espera oscilan entre 5 y 15 minutos, con trenes que circulan a máxima capacidad
- Línea 5 registra hasta 15 minutos de espera en algunas estaciones
- Línea 8 el tiempo promedio es de cinco minutos por estación, lo que ralentiza considerablemente los traslados
La combinación de contingencia ambiental y restricciones vehiculares elevó la demanda en prácticamente toda la red, por lo que autoridades recomiendan salir con mayor anticipación y considerar rutas alternas.
Por su parte, el Metrobús informó que el servicio en las Líneas 6 y 7 fue restablecido tras presentar afectaciones más temprano; sin embargo, usuarios reportan que en la Línea 5 las unidades tardan en arribar a las estaciones, generando acumulación de pasajeros.
En la Línea 1 también se registran retrasos, particularmente en la estación Buenavista con dirección a La Joya, donde los tiempos de espera se han extendido.
Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales, permitir el libre cierre de puertas y respetar las indicaciones del personal.
En días con Fase 1 de contingencia, la demanda del transporte público suele incrementarse de manera considerable, por lo que se recomienda paciencia y previsión en los traslados.
