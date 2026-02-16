inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Caos en el Metro y Metrobús CDMX por Doble Hoy No Circula: Reportan 6 líneas saturadas hoy lunes 16 de febrero

Caos en el Metro y Metrobús CDMX por Doble Hoy No Circula: Reportan 6 líneas saturadas hoy lunes 16 de febrero

Miles de usuarios dejan el auto y saturan el Metro y Metrobús; conoce el estado de las Líneas 1, 2, 3 y 8 ante la alta demanda por el Doble Hoy No Circula.

metro cdmx
La Fase 1 de Contingencia ambiental “asfixia” la movilidad este lunes|Samuel Aguirre | adn Noticias
Notas,
Ciudad

Escrito por: Ximena Ochoa

Este lunes 16 de febrero de 2026, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una mañana complicada. En el marco de la Fase 1 de contingencia ambiental y el programa Doble Hoy No Circula, miles de personas dejaron el automóvil en casa y optaron por el Metro y el Metrobús, lo que generó saturación en varias líneas desde las primeras horas del día.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que comenzó a registrarse alta afluencia en las líneas 1, 2, 3, 8, A y B, situación que podría incrementar los tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy lunes 16 de febrero de 2026?

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales:

  • Línea 3 —que corre de Indios Verdes a Universidad— presenta retrasos superiores a los 10 minutos
  • Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, también se reportan demoras similares y avance lento de convoyes
  • Línea 1, recientemente modernizada en su tramo operativo, los tiempos de espera oscilan entre 5 y 15 minutos, con trenes que circulan a máxima capacidad
  • Línea 5 registra hasta 15 minutos de espera en algunas estaciones
  • Línea 8 el tiempo promedio es de cinco minutos por estación, lo que ralentiza considerablemente los traslados

La combinación de contingencia ambiental y restricciones vehiculares elevó la demanda en prácticamente toda la red, por lo que autoridades recomiendan salir con mayor anticipación y considerar rutas alternas.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Reportan retrasos en Metrobús CDMX: líneas afectadas y servicio restablecido

Por su parte, el Metrobús informó que el servicio en las Líneas 6 y 7 fue restablecido tras presentar afectaciones más temprano; sin embargo, usuarios reportan que en la Línea 5 las unidades tardan en arribar a las estaciones, generando acumulación de pasajeros.

En la Línea 1 también se registran retrasos, particularmente en la estación Buenavista con dirección a La Joya, donde los tiempos de espera se han extendido.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales, permitir el libre cierre de puertas y respetar las indicaciones del personal.

En días con Fase 1 de contingencia, la demanda del transporte público suele incrementarse de manera considerable, por lo que se recomienda paciencia y previsión en los traslados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Metro CDMX Metrobús CDMX Transporte público CDMX

LO MÁS VISTO