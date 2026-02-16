Lista oficial de MACROCENTROS en CDMX para ponerse la vacuna contra el sarampión

Si aún no te has puesto la vacuna del sarampión, no te preocupes, porque las autoridades capitalinas anunciaron nuevos puntos masivos para reforzar la inmunización ante el aumento de casos en la Ciudad de México (CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó el despliegue de 440 brigadas de salud y la instalación de macrocentros en distintas alcaldías. En adn Noticias te explicamos dónde estarán y cómo puedes acudir.

Anuncian macrocentros de vacunación contra el sarampión en la CDMX

El gobierno capitalino informó que los macrocentros de vacunación de la CDMX operarán en espacios públicos de alta afluencia para facilitar el acceso gratuito a la dosis.

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es completar esquemas en niñas y niños, así como aplicar refuerzos a personas adultas, especialmente a menores de 50 años que no cuenten con comprobante. Esto es lo que debes saber para acudir a los macrocentros de vacunación:

La vacuna es gratuita y segura

No necesitas cita previa en la mayoría de los módulos

Debes llevar tu Cartilla Nacional de Salud si la tienes

Ubicación exacta de los macrocentros de vacunación en la CDMX

Según la jefa de gobierno, se instalarán entre cinco y seis macrocentros de vacunación contra sarampión en lugares estratégicos en materia de movilidad y alternativas viales, por ejemplo en la Central de Abastos (CEDA).

La mandataria capitalino explicó que la próxima semana comenzarán a instalarse y se buscará que se ubiquen en lugares donde la gente pueda estacionarse y tener condiciones de ser atendidos.

Los horarios generales serán de 9:00 a 15:00 horas, aunque pueden variar por sede.

Si planeas acudir, se recomienda llegar temprano y verificar el punto más cercano en canales oficiales del Gobierno de la CDMX.

¿Cuáles son las alcaldías con más casos de sarampión en la CDMX?

Datos preliminares de autoridades locales indican que las demarcaciones con mayor concentración de casos coinciden con las zonas de mayor densidad poblacional. Las alcaldías con más casos de sarampión son las siguientes:

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Iztacalco

Coyoacan

Iztapalapa

La Secretaría de Salud capitalina ha señalado que la vacunación es la medida más efectiva para frenar la propagación del sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves.

¿Dónde están los módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión?

Parque de la Bombilla

Estación del Cablebús Vasco de Quiroga

Parque Jardín Hidalgo

Alameda Norte

Parque La Postal

Parque de los Venados

Centro de Coyoacán

Mercado Verde

Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo en Cuautepec

Deportivo Carmen Serdán

Basílica de Guadalupe

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Estos módulos operan de 9:00 a 23:00 horas.

