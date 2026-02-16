Autos que no circularán el martes 17 de febrero si continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Tras varios día de haberse declarado la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex muchos conductores se han visto en la necesidad de dejar sus autos parados debido a que se ha implementado el programa Doble Hoy No Circula en el Valle de México y este lunes 16 de febrero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado que los contaminantes en el aire no han disminuido por lo que ambas medidas siguen activas.

Será hasta el comunicado de las 8:00 p.m. que se informe si las restricciones vehiculares se mantienen o se suspenden por lo que en adn Noticias te contamos cuáles serían los automóviles que debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental son sujetos al Doble Hoy No Circula del martes 17 de febrero si es que las medidas para disminuir emisiones siguen.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/jLEeZ9OMuH pic.twitter.com/0dGivjwK5R — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

¿Qué carros no circulan el martes 17 de febrero si se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

En el comunicado de las 3:00 p.m. la CAMe informó que para la tarde de este lunes la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula siguen activos por lo que se espera que en el siguiente informe se confirme que mañana martes 17 de febrero de 2026 continúen estas medidas y de acuerdo a la secuencia del programa para menor emisión de contaminantes los autos que no circularían serán los que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, además de los que descansan los días martes con normalidad.

¿Cuántos días de Fase 1 de Contingencia Ambiental van en 2026?

El 1 de enero de 2026 fue la primera activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México pero solo fue en una zona, para el día 8 de enero también se activo esta medida y se suspendió durante la noche del 9. Con la del 12 de febrero y la que se activó el 15 de febrero es la cuarta vez en lo que va del año que se imponen medidas como el Doble Hoy No Circula por contaminantes.

