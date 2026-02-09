VIDEO: Camioneta de valores iba en sentido contrario y atropella a franelero en Tlalpan, CDMX

Un accidente se hizo viral en la Ciudad de México (CDMX), cuando una camioneta de valores atropelló a un franelero en la alcaldía Tlalpan . Un incidente que ocurrió en el cruce de las avenidas Sauzales y Florales, de la colonia Granjas Coapa.

El incidente ocurrió a las 11 de la mañana del pasado domingo 8 de febrero, y en las imágenes se puede ver que el vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad y en sentido contrario de la vialidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

VIDEO: Frenelero es atropellado por camioneta de valores

La víctima, identificada como un hombre de 46 años, estaba ayudando a un vehículo a estacionarse cuando fue atropellado por la espalda por la camioneta de valores. El hombre fue auxiliado por comerciantes de la zona, mientras que otras personas impidieron que el vehículo se diera a la fuga.

Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron primeros auxilios y trasladaron al hospital a la persona para descartar lesiones internas.

Camioneta de valores atropella franelero en Tlalpan

De acuerdo con testigos, el afectado habría llegado a un acuerdo económico con la aseguradora para concluir con la situación. Por otro lado, el video del incidente se hizo viral en redes sociales al poco tiempo, provocando indignación en miles de usuarios.

Esa zona de Coapa ya había sido denunciada antes

Cabe destacar que vecinos y usuarios de Coapa ya habían presentado sus respectivas denuncias porque muchos automovilistas no respetan los sentidos de la circulación en el cruce de Sauzales y Florales, buscando acortar sus rutas hacia centros comerciales cercanos.

Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) de la Ciudad de México (CDMX) no ha informado más detalles al respecto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.