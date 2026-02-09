inklusion.png Sitio accesible
Plant Fest regresa a CDMX: El evento pet friendly que todo amante de las plantas debe visitar

Plant Fest en una cita imperdible para quienes aman la botánica y es con entrada libre y gratuita.

Ciudad

Escrito por:  Tatiana Cuschnir

Plant Fest vuelve a la Ciudad de México para celebrar su edición número 20 con una propuesta que combina naturaleza, asesoría especializada y actividades para toda la familia, incluidas las mascotas. Durante tres días, el público podrá explorar una amplia oferta de flores, suculentas, cactus, orquídeas y especies poco comunes, además de recibir orientación de expertos que ayudan a elegir opciones acordes al espacio y la iluminación del hogar.

Lo que encontrarás en Plant Fest 2026

El evento funciona como un punto de encuentro entre viveristas, emprendimientos creativos y amantes de la jardinería. Además de comprar plantas,es un lugar para descubrir herramientas y soluciones para integrarlas en la vida diaria. Los organizadores también preparan dinámicas en vivo y talleres enfocados en el cuidado y mantenimiento de especies, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Entre lo que los asistentes podrán encontrar destacan:

  • Plantas ornamentales y especies raras
  • Macetas y accesorios decorativos
  • Fertilizantes y productos de cuidado
  • Emprendimientos que integran elementos naturales en objetos cotidianos

Fechas, horarios y cómo llegar a Plant Fest

Plant Fest se celebrará durante tres jornadas consecutivas, ofreciendo tiempo suficiente para recorrer los stands y participar en actividades:

  • Viernes 27 de febrero
  • Sábado 28 de febrero
  • Domingo 1 de marzo

El horario será de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde en cualquiera de los días.

La sede del evento será Lucerna #34, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Para quienes utilicen transporte público, se puede llegar mediante las líneas 1 o 7 del Metrobús, bajando en la estación Reforma y caminando unas cuadras sobre la calle Lucerna.

