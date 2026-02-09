inklusion.png Sitio accesible
¡No hay paso! Carreteras cerradas hoy 9 de febrero por bloqueos y accidentes

¿Vas al Centro o al Sur? Estos son los bloqueos, marchas y eventos que colapsarán la CDMX este lunes 9 de febrero

¡Toma precauciones! La SSC advierte por una jornada de alta intensidad con plantones, desfiles y eventos masivos en la mayoría de las alcaldías de CDMX.

Ciudad

Escrito por:  Ximena Ochoa

La Ciudad de México (CDMX) registra hoy lunes 9 de febrero de 2026 una jornada con alta afectación a la movilidad, debido a 22 movilizaciones sociales, bloqueos , plantones y eventos masivos programados a lo largo del día en distintas alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda a la población tomar previsiones, anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Marchas y concentraciones hoy en la CDMX

Durante el día se tienen previstas diversas concentraciones y movilizaciones que podrían generar cierres parciales o presencia de manifestantes en vialidades principales:

  • Manifestación de la Fundación Perra Brava en Parque Lira, alcaldía Miguel Hidalgo, a partir de las 12:00 horas, en rechazo a la privatización del espacio público
  • Acompañamientos judiciales de la colectiva Las Tonantzin y familiares de víctimas de violencia vicaria en los Juzgados del Reclusorio Oriente y Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, desde las 12:30 horas
  • Instalación de una mesa informativa por parte del colectivo La Comuna 4:20 en la Glorieta Simón Bolívar, alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 15:00 horas

Bloqueos que impactan la movilidad

Además de las concentraciones, permanecen 11 plantones de larga duración, principalmente en zonas de alta afluencia:

  • Plantón permanente en el Zócalo capitalino y alrededores de Palacio Nacional, con afectaciones en la Plaza de la Constitución
  • Presencia constante frente al Edificio de Gobierno de la CDMX, en calles aledañas a José María Pino Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc
  • Plantón activo frente a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la alcaldía Benito Juárez
  • Manifestación permanente en la colonia Roma Norte, frente a la sede nacional de Morena , que reduce carriles a la circulación

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Desfiles y eventos masivos programados para hoy

A las movilizaciones sociales se suman actos cívicos y actividades recreativas que incrementarán la carga vehicular:

  • Desfile conmemorativo por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, programado a las 11:00 horas, con recorrido del Monumento a Francisco I. Madero al Zócalo, lo que implicará cierres en la avenida Francisco I. Madero
  • Concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional, a las 20:30 horas, con aforo cercano a las 10 mil personas
  • Continuación de la experiencia Stranger Things en Expo Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc
  • Desarrollo de la Feria de la Alegría y el Olivo, en Tláhuac, y la Feria de Xaltocan, en Xochimilco, con alta afluencia durante todo el día
  • Partido de la Liga MX Femenil entre Pumas y Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario, a las 18:00 horas, que generará congestionamiento en la zona de Ciudad Universitaria

Ante este panorama, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público mantenerse informados en tiempo real y anticipar posibles retrasos durante sus traslados.

