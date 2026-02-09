Si manejas, revisa el Hoy No Circula de este lunes en CDMX y Edomex

Este lunes 9 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará vigente en un horario de 05:00 a 22:00 horas y contempla restricciones para ciertos vehículos particulares, de acuerdo con el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación.

Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación si su vehículo puede circular, con el objetivo de evitar sanciones y contratiempos durante sus traslados.

Autos afectados por el Hoy No Circula

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, cuyas placas terminen en 5 o 6, y que cuenten con holograma 1 o 2. La restricción aplica tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los municipios del Estado de México donde el programa está vigente.

Están exentos del Hoy No Circula los autos con holograma 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar y aquellos que cuenten con Pase Turístico válido.

Multa por el Hoy No Circula

Las autoridades recuerdan que no respetar el programa puede derivar en una multa que va de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale aproximadamente a entre $2346 y $3519 pesos, además del posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo final de la infracción. Sin mencionar que también podría ameritar corralón, si así lo considera la autoridad correspondiente.

