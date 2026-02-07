Ve a la primera feria de adopción de “perritos peregrinos” en la CDMX

Estos amiguitos merecen ser adoptados. Cada año millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX) y en su viaje, dejan abandonados a cientos de perritos que los iban acompañando. Es por eso que este 2026 la Organización Consentidos realizó la primera feria de adopción de perritos peregrinos.

La feria de adopción estará disponible durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el Parque de los Cocodrilos, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde las personas pueden ver a los perritos rescatados y elegir al que más les guste para brindarles un nuevo hogar.

El parque se encuentra en Calle Granate S/N, Col. Estrella, muy cerca de la Plaza Tepeyac. La estación de Metrobús más cercana es la de Río Blanco, de la Línea 5. La estación de Metro más cercana es Talismán.

Feria de adopción de perritos peregrinos|Ivan Aldama | adn Noticias

Los detalles de la feria de adopción de perritos en la CDMX

Este 2026 es la primera vez que se realiza este evento, en donde, además de poder adoptar a un perrito, también se pueden realizar donaciones y participar en actividades de convivencia que buscan crear conciencia en cuanto al cuidado de los animalitos.

En el parque se brinda atención veterinaria , hay un bazar de artículos para mascotas y también hay otros servicios gratuitos. Por otro lado, los donativos que recibe la organización pueden ser: croquetas, cobijas, camas, ropa y medicamentos.

Adoptar a los perritos es muy sencillo, ya que cada persona puede llevarse al perrito que haya tocado su corazón y brindarle un nuevo hogar desde ese mismo día. En la feria se encuentran estos amiguitos en sus respectivas jaulas, esperando pacientemente para encontrar dueños que sí se preocupen por ellos.

¿Buscas un nuevo integrante para tu familia? 🐾 ste fin de semana, el Parque de los Cocodrilos, en la alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM), es sede de una feria de adopción canina, donde perritos peregrinos rescatados en diciembre buscan una segunda oportunidad y un hogar… pic.twitter.com/PWRNt80xjz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 7, 2026

