Protestas, rodadas y eventos saturarán vialidades en CDMX este sábado 07 de febrero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dio a conocer su “Agenda de Movilizaciones Sociales” para este sábado 7 de febrero de 2026, en la que se contemplan marchas, concentraciones, rodadas y eventos masivos que podrían provocar bloqueos hoy en vialidades de la capital.

Los bloqueos se concentrarán principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Xochimilco, Tláhuac y zonas de alto flujo vehicular, por lo que autoridades capitalinas recomendaron anticipar traslados y utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

Marcha central con recorrido por avenidas principales

El Frente Antiimperialista Mexicano encabezará una movilización que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino a partir de las 11:00 horas. La protesta busca manifestarse a favor de la soberanía latinoamericana.

Las vialidades con posibles cierres intermitentes incluyen:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Accesos al Zócalo

El aforo estimado es de mil personas, con posibilidad de incremento durante el trayecto.

Concentraciones sociales y culturales durante la mañana

Diversos colectivos realizarán reuniones en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, lo que podría generar tránsito lento en horarios clave. Entre los principales puntos destacan:



Hemiciclo a Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Metro Insurgentes

Las actividades incluyen protestas sociales, encuentros informativos, presentaciones culturales y pronunciamientos políticos, con una afluencia acumulada de más de 400 personas.

Rodadas ciclistas y motociclistas en el sur y poniente

Desde primeras horas del día se desarrollarán rodadas recreativas y solidarias que recorrerán zonas como:



Carretera Picacho-Ajusco

Ciudad Universitaria

Xochimilco

Santa Fe

En conjunto, se prevé la participación de más de 700 personas, lo que podría generar cierres parciales y reducción de carriles.

Eventos masivos que aumentarán la carga vehicular

Además de las movilizaciones sociales, la ciudad albergará múltiples eventos con alta asistencia, entre ellos:



Conciertos en Arena CDMX, Pepsi Center y Teatro Metropólitan

Partidos de futbol y softbol

Ferias culturales y exposiciones en WTC y Centro Banamex

Tan solo el partido América vs Monterrey espera más de 22 mil asistentes, elevando el riesgo de congestionamientos nocturnos.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, salir con anticipación y considerar transporte público para reducir afectaciones.

