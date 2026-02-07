Protestas, rodadas y eventos saturarán vialidades en CDMX este sábado 07 de febrero
Bloqueos en CDMX hoy 7 de febrero marcarán la jornada con marchas, concentraciones y rodadas en zonas clave como el Centro Histórico, Reforma y el Zócalo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dio a conocer su “Agenda de Movilizaciones Sociales” para este sábado 7 de febrero de 2026, en la que se contemplan marchas, concentraciones, rodadas y eventos masivos que podrían provocar bloqueos hoy en vialidades de la capital.
Los bloqueos se concentrarán principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Xochimilco, Tláhuac y zonas de alto flujo vehicular, por lo que autoridades capitalinas recomendaron anticipar traslados y utilizar rutas alternas para evitar retrasos.
Marcha central con recorrido por avenidas principales
El Frente Antiimperialista Mexicano encabezará una movilización que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino a partir de las 11:00 horas. La protesta busca manifestarse a favor de la soberanía latinoamericana.
Las vialidades con posibles cierres intermitentes incluyen:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central
- Calle 5 de Mayo
- Accesos al Zócalo
El aforo estimado es de mil personas, con posibilidad de incremento durante el trayecto.
Concentraciones sociales y culturales durante la mañana
Diversos colectivos realizarán reuniones en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, lo que podría generar tránsito lento en horarios clave. Entre los principales puntos destacan:
- Hemiciclo a Juárez
- Alameda Central
- Monumento a la Revolución
- Metro Insurgentes
Las actividades incluyen protestas sociales, encuentros informativos, presentaciones culturales y pronunciamientos políticos, con una afluencia acumulada de más de 400 personas.
Rodadas ciclistas y motociclistas en el sur y poniente
Desde primeras horas del día se desarrollarán rodadas recreativas y solidarias que recorrerán zonas como:
- Carretera Picacho-Ajusco
- Ciudad Universitaria
- Xochimilco
- Santa Fe
En conjunto, se prevé la participación de más de 700 personas, lo que podría generar cierres parciales y reducción de carriles.
Eventos masivos que aumentarán la carga vehicular
Además de las movilizaciones sociales, la ciudad albergará múltiples eventos con alta asistencia, entre ellos:
- Conciertos en Arena CDMX, Pepsi Center y Teatro Metropólitan
- Partidos de futbol y softbol
- Ferias culturales y exposiciones en WTC y Centro Banamex
Tan solo el partido América vs Monterrey espera más de 22 mil asistentes, elevando el riesgo de congestionamientos nocturnos.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, salir con anticipación y considerar transporte público para reducir afectaciones.
