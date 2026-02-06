Viernes de quedarse en casa: Así aplica el Hoy No Circula este 6 de febrero en CDMX y Edomex

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) mantienen vigente el programa Hoy No Circula, una medida preventiva diseñada para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México, que incluye a las 16 alcaldías de la capital y diversos municipios mexiquenses.

Para este viernes 6 de febrero, las restricciones aplican en el siguiente horario: de 05:00 a 22:00 horas. Durante ese periodo no podrán circular ciertos vehículos de uso particular con engomado sea azul y cuya placa termine en 9 o 0 y que cuenten con hologramas de verificación 1 o 2.

La restricción es parte del calendario regular del programa, que opera de lunes a sábado

¿Quiénes deben cumplir las medidas del Hoy No Circula?

De acuerdo con las actualizaciones oficiales, los vehículos que deben suspender su circulación este viernes 6 de febrero son:



Automóviles con engomado azul

Placas con terminación 9 y 0

Vehículos con hologramas 1 y 2 en su tarjeta de verificación

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

No están sujetas a la restricción vehicular los siguientes vehículos:



Unidades con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos o híbridos

Transporte público, de emergencia o funerario

Vehículos conducidos por personas con discapacidad (con credenciales válidas)

¿Hay doble Hoy No Circula este viernes 6 de febrero?

Por ahora no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha decretado la contingencia ambiental y por lo tanto no aplica el doble Hoy No Circula, mismo que afectaría a más autos.

¿Cómo saber si mi auto no circula hoy?

Si aún tienes dudas para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial "Hoy No Circula" , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

