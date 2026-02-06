Tarjeta para entrar gratis al Metro y Metrobús; requisitos y cómo solicitarla

En la CDMX hay muchas opciones de transporte y con la Tarjeta Incluyente puedes entrar gratis al Metro, Metrobús y más, aquí te contamos cuáles son los requisitos y cómo puedes tramitarla.

Requisitos y cómo tramitar la Tarjeta Incluyente

Esta Tarjeta tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan entrar gratis al transporte de la capital y para tramitarla es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Fotografía

Ser habitante de la CDMX

Tener certificado de discapacidad emitido por una institución de salud pública

Una vez que tengas toda la documentación deberás ingresar al siguiente enlace e ingresar tu cuenta Llave CDMX, en caso de que no cuentes con una puedes crearla.

Posteriormente tendrás que cargar tu documentación personal de manera digital para que el DIF la valide y en caso de que sea aprobada se te notificará para selecciones el módulo donde puedes recoger tu Tarjeta Incluyente y tendrás que acudir con documentación para acreditar tu información.

¿En qué transporte de CDMX puedo entrar gratis?

Cuando tengas tu tarjeta podrás empezar a usarla en transportes como:



Metro

Metrobús

Trolebús

RTP

Cablebús

Tren Ligero

Además, obtienes otros beneficios como descuentos en el predial y agua, obtener placa con logotipo universal de discapacidad, autorización para el balizamiento en domicilio, tarjetón y exención de pago de derechos por uso de suelo comercial.

Es importante destacar que el trámite no tiene costo y en caso de robo o extravío se debe reportar para invalidarla y solicitar la renovación.

