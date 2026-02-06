Tarjeta para entrar gratis al Metro y Metrobús; requisitos y cómo solicitarla
Con esta tarjeta podrás ingresar gratis a varios sistemas de transporte de la capital, te decimos cómo puedes tramitarla.
En la CDMX hay muchas opciones de transporte y con la Tarjeta Incluyente puedes entrar gratis al Metro, Metrobús y más, aquí te contamos cuáles son los requisitos y cómo puedes tramitarla.
Requisitos y cómo tramitar la Tarjeta Incluyente
Esta Tarjeta tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan entrar gratis al transporte de la capital y para tramitarla es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Fotografía
- Ser habitante de la CDMX
- Tener certificado de discapacidad emitido por una institución de salud pública
Una vez que tengas toda la documentación deberás ingresar al siguiente enlace e ingresar tu cuenta Llave CDMX, en caso de que no cuentes con una puedes crearla.
Posteriormente tendrás que cargar tu documentación personal de manera digital para que el DIF la valide y en caso de que sea aprobada se te notificará para selecciones el módulo donde puedes recoger tu Tarjeta Incluyente y tendrás que acudir con documentación para acreditar tu información.
¿En qué transporte de CDMX puedo entrar gratis?
Cuando tengas tu
tarjeta
podrás empezar a usarla en transportes como:
- Metro
- Metrobús
- Trolebús
- RTP
- Cablebús
- Tren Ligero
Además, obtienes otros beneficios como descuentos en el predial y agua, obtener placa con logotipo universal de discapacidad, autorización para el balizamiento en domicilio, tarjetón y exención de pago de derechos por uso de suelo comercial.
Es importante destacar que el trámite no tiene costo y en caso de robo o extravío se debe reportar para invalidarla y solicitar la renovación.
