Buscan sacar de la informalidad a los mototaxis en la capital

La figura del mototaxi podría incorporarse por primera vez de manera formal en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX), luego una iniciativa ante el Congreso capitalino este 5 de febrero de 2026. La propuesta busca establecer una definición legal clara de este medio de transporte que actualmente opera sin un marco normativo específico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El objetivo central es garantizar condiciones mínimas de seguridad y protección para los usuarios del mototaxi, además de reducir la informalidad que prevalece en diversas alcaldías donde este servicio se convirtió en una alternativa de traslado ante la falta de opciones de transporte público eficiente.

Definir al mototaxi dentro del marco legal

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la incorporación expresa del mototaxi en la Ley de Movilidad de la CDMX, mediante la adición de una nueva fracción al Artículo 9 y reformas a diversos apartados del ordenamiento vigente.

Esta definición permitiría diferenciarlo claramente de las motocicletas de uso particular y de aquellas destinadas a servicios de reparto, lo que hoy genera ambigüedad jurídica y dificulta la correcta aplicación de sanciones o programas de regulación.

Seguridad vial como eje central de la reforma

El legislador explicó que actualmente no existen instrumentos técnicos o normativos que permitan evaluar las condiciones de operación de los mototaxis, por lo que las autoridades solo actúan desde una lógica punitiva.

Con la reforma se busca transitar hacia un enfoque de sistema seguro, donde se establezcan criterios mínimos de protección para pasajeros, conductores y terceros, alineados con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Combate a la informalidad en el transporte urbano

El vacío legal favoreció la proliferación de servicios irregulares, lo que incrementa riesgos, fomenta prácticas discrecionales y genera conflictos entre operadores, autoridades y comunidades.

Regular el mototaxi permitiría establecer reglas claras, mecanismos de supervisión y procesos graduales de integración al sistema de movilidad urbana, reduciendo la economía informal en este sector.

Impacto en comunidades con alta demanda de traslado

En varias zonas periféricas de la capital, el mototaxi se convirtió en un medio esencial para conectar colonias con avenidas principales o estaciones de transporte masivo.

Mujer cae a una alcantarilla mal cerrada en Perú tras bajarse de un mototaxi

Su reconocimiento legal facilitaría mejorar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad vial y ofrecer una alternativa regulada para miles de usuarios que dependen diariamente de este tipo de movilidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.