Los alcoholímetros serán más estrictos: Proponen tenerlos al interior de los bares

Los accidentes viales en la Ciudad de México (CDMX) fueron un tema de mucha preocupación para las autoridades el año pasado y por eso surge una nueva propuesta para evitarlos. Ahora, se buscaría que los alcoholímetros se encuentren al interior de los establecimientos comerciales y que las personas puedan realizar la prueba antes de salir y manejar.

Proponen alcoholímetros al interior de comercios en CDMX

El Congreso de la CDMX informó que los legisladores locales de Morena han propuesto reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital, con el fin de evitar riesgos en las calles y salvar vidas.

La iniciativa de los diputados Ana Luisa Buendía García y Miguel Ángel Macedo busca concientizar más a la población sobre los peligros que representa ingerir bebidas alcohólicas y conducir bajo sus efectos.

"Quien sale de un bar, restaurante o centro nocturno, no siempre dimensiona su nivel real de alcohol. Contar con la información objetiva puede marcar la diferencia entre manejar, pedir un taxi, usar transporte público o designar a alguien sobrio para conducir. Esa decisión puede salvar su vida y la de terceros", apuntó Macedo Escartín.

Propuesta para que los bares y restaurantes tengan alcoholímetros

La propuesta busca que los establecimientos le ofrezcan a sus clientes el usar el alcoholímetro ; obviamente, sería de forma voluntaria, con previo consentimiento de las personas y sin sanciones. Simplemente, una medida para que ellos se den cuenta si están en condiciones de salir y manejar.

Señalaron que, de aprobarse la iniciativa, sería un paso importante para proteger a las personas que no beben alcohol, ya que suelen ser los inocentes que sufren por las imprudencias de otros.

"Toda muerte por hechos de tránsito es prevenible. Si podemos evitar una, tenemos la obligación de hacerlo", concluyó la diputada Buendía García.

