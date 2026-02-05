Marchas y manifestaciones en CDMX, hoy, viernes 6 de febrero 2026: Calles y avenidas cerradas por bloqueos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer una amplia agenda de movilizaciones sociales que impactarán la movilidad en distintas zonas de la capital hoy viernes 6 de febrero, por lo que se recomienda a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación.

Se esperan múltiples manifestaciones, marchas, concentraciones y rodadas que podrían provocar cierres parciales de calles y avenidas en puntos clave de la ciudad. A continuación te proporcionamos todos los detalles.

Manifestaciones en vivo CDMX

Siete concentraciones y dos marchas están agendadas para hoy en la Ciudad de México.

Marchas en CDMX hoy

UNIÓN ARMY'S MÉXICO BTS



Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Estación del Metro "Cuauhtémoc", Línea 1 Av. Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Procuraduría Federal del Consumidor, Zona Centro "Leona Vicario"

Dr. Carmona y Valle, No. 11, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen justicia y transparencia ante abusos en la venta y distribución de boletos para eventos del grupo surcoreano de música "BTS", así como un trato digno tanto a la banda como a sus seguidores por parte de OCESA y Ticketmaster

Aforo: 100

ASAMBLEA ECOLOGISTA POPULAR



Miguel Hidalgo

Hora: 16:00

Lugar: Embajada de la República Islámica de Irán Av. Paseo de la Reforma No. 2350, Col. Lomas Altas, Alc. Miguel Hidalgo

Destino: Embajada de Turquía

Monte Líbano No. 885, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo

Demanda: Marcha "Antiimperialista y antipatriarcal por un Kurdistán e Irán libres", para exigir que la región de Kurdistán Iraní encuentre su independencia o mayor autonomía frente a Irán, lo anterior derivado al conflicto persistente por la autodeterminación, recursos y derechos políticos de los más de 8 millones de kurdos en esa región, intensificado tras las protestas de 2022; así como que se detengan las operaciones militares transfronterizas contra ellos por parte del Gobierno Turco

Organizaciones en apoyo: Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México y Movimiento en Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Palestino "Día a Día Por Palestina"

Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 150

Recomendaciones para evitar el tráfico en CDMX por bloqueos o manifestaciones

Para minimizar las afectaciones y evitar el congestionamiento vial se recomienda:



Consulta en tiempo real: revisa apps de tránsito y redes oficiales para cortes viales y rutas recomendadas

Planifica con margen: sal temprano si tienes compromisos y considera rutas alternas

Transporte público: si es posible, utiliza metro, Metrobús o RTP; mantente atento a indicaciones de seguridad y a posibles cambios de operación

Hoy No Circula del viernes 6 de febrero en CDMX y Edomex

Para este viernes 6 de febrero, las restricciones aplican en el siguiente horario: de 05:00 a 22:00 horas. Durante ese periodo no podrán circular ciertos vehículos de uso particular con engomado sea azul y cuya placa termine en 9 o 0 y que cuenten con hologramas de verificación 1 o 2.

