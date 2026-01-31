Hoy No Circula Sabatino 31 de enero 2026: Así aplica este día en CDMX y Edomex

Este sábado 31 de enero de 2026 se aplica el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), con un esquema especial debido a que es el quinto sábado del mes, lo que modifica las restricciones habituales del programa de control vehicular.

En adn Noticias te explicamos lo que indica el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), para este día.

¿Qué autos no circulan este sábado 31 de enero?

Las restricciones a la circulación serán las siguientes, de 05:00 a 22:00 horas:



Vehículos con holograma 2 sin importar el número de terminación de placas: No podrán circular

Vehículos foráneos: También están restringidos

¿Quiénes exentan el Hoy No Circula sabatino?

Quedan fuera de esta restricción los vehículos con holograma 0 y 00. Del mismo modo, los automóviles híbridos y eléctricos pueden circular sin limitaciones, incluso los fines de semana.

Tampoco se aplica el Hoy No Circula a motocicletas, taxis ni unidades destinadas al transporte público. Esta excepción también incluye a los vehículos de carga y a aquellos que son utilizados por personal médico o trabajadores del sector salud.

¿Cómo se aplica el Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula sabatino se aplica de manera distinta al de la semana, ya que depende del holograma del vehículo, el último dígito de la placa y el número de sábado en el mes.

Por ejemplo, los autos con holograma 1 y número impar al final de la placa no podrán circular los primeros y terceros sábados de cada mes. En cambio, los vehículos con holograma 1 y un número par tendrán restricción de circulación los segundos y cuartos sábados del mes.

Si un mes tiene cinco sábados, la medida solo afectará a los vehículos con holograma 2 y foráneos. Los demás vehículos, incluidos los de holograma 1, estarán exentos del Hoy No Circula sabatino en esa jornada.

¿Cómo puedo saber si hoy mi auto tiene restricción para circular?

Si aún tienes dudas, puedes consultar si tu auto tiene restricciones para circular visitando el sitio oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ . Solo necesitas ingresar el holograma y el último dígito de la placa de tu vehículo.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

