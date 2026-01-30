Calle del Niño Jesús en CDMX y ubicación de la romería para vestirlo el 2 de febrero

La calle Talavera, conocida popularmente como la calle del Niño Dios o corredor del Niño Jesús, se consolida cada año como el punto clave en el Centro Histórico de la CDMX para preparar la celebración del Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero. Familias de distintos estados acuden para vestir con detalle y respeto a su Niño Jesús.

La tradición combina fe, comercio y artesanía. Antes de la fecha religiosa, los creyentes presentan al Niño ya vestido y comparten tamales, un ritual que mantiene viva una práctica con raíces coloniales y fuerte identidad popular.

¿Por qué esta calle es tan especial?

Talavera se convirtió en el epicentro de esta romería por concentrar comercios especializados en la vestimenta del Niño Jesús. La oferta creció con los años y hoy abarca varias calles aledañas.

El valor cultural radica en su carácter artesanal. La mayoría de las piezas se elaboran en talleres familiares, lo que preserva técnicas tradicionales y genera economía local.

Conoce a Saúl Uribe, el sastre pionero del Niño Jesús

Saúl Uribe dirige Niños Uribe, uno de los negocios más antiguos del corredor. Desde 1975 confecciona ropa para figuras religiosas de distintos tamaños y estilos.

“Lo hecho en México, está bien hecho”, afirma Uribe en un reporte de Montse Quintana para adn Noticias, al destacar el valor de la artesanía nacional.

¿Qué puedes encontrar exactamente?

Ropa: Túnicas, ropones clásicos y atuendos temáticos religiosos

Túnicas, ropones clásicos y atuendos temáticos religiosos Accesorios: Coronas, cetros, joyería, zapatos y cabellos

Coronas, cetros, joyería, zapatos y cabellos Muebles y decoración: Sillas, nichos, camitas y manteles bordados

Sillas, nichos, camitas y manteles bordados Piezas artesanales: Mimbre y bordados de estados como Michoacán

Esta variedad permite personalizar cada imagen del Niño Jesús según la devoción familiar.

Horarios y dinámica comercial

La temporada alta inicia el 12 de diciembre y concluye el 2 de febrero. Durante ese periodo, los comercios operan a máxima capacidad.

El resto del año se destina al diseño y producción, además del abastecimiento a mercados de otras ciudades del país.

El Museo del Niño Jesús

Saúl Uribe creó un museo privado con piezas emblemáticas de su trayectoria. El espacio busca preservar la memoria de esta tradición.

Su siguiente objetivo es un Museo Nacional del Niño Jesús, proyecto que apunta a fortalecer el reconocimiento cultural de esta práctica religiosa.

