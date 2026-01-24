Detectores de gas gratis: Gobierno regalará 10 mil y así lo puedes obtener

El gobierno de la Ciudad de México anunció que entregará totalmente gratis 10 mil detectores de gas a hogares vulnerables, como medida clave para evitar fugas y explosiones que han cobrado vidas en los últimos años.

La medida busca prevenir accidentes relacionados con fugas de gas, que, en ocasiones, pueden derivar en incendios o explosiones, poniendo en riesgo la vida de los habitantes.

Recordemos que el pasado viernes 9 de enero, una explosión por acumulación de gas sacudió un edificio ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, dejando un saldo de cinco personas heridas y daños en varios inmuebles.

¿Cómo son los detectores de gas gratis y quiénes lo recibirán?

La iniciativa "El detector que salva" fue presentada por la jefa de gobierno Clara Brugada, durante un acto público en el que se informó que, en una primera etapa, se distribuirán los dispositivos en distintas unidades habitacionales de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, los aparatos permitirán detectar de manera temprana la presencia de gases inflamables y otros compuestos peligrosos en el ambiente interior de los hogares.

