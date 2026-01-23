Canto al pie de tú ventana: precio promedio en CDMX para llevar serenata a tu enamorada

Si estás pensando en llevar una serenata a tu mamá, papá o a tu ser querido en próximas fechas esta nota es para ti, pues en pleno 2026 el costo por mariachi en la Ciudad de México (CDMX) puede llegar a superar la barrera de los 4 mil pesos por hora dependiendo de los músicos y zonas en donde se busquen contratarlos.

Y es que de acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2022, la capital del país y el estado de Sinaloa destacan como las entidades de la República Mexicana con los precios más elevados por mariachi, banda o grupo norteño contratado para diferentes tipos de eventos.

Precio promedio por llevar serenata en CDMX este 2026

De acuerdo con las métricas presentadas por la Profeco en su estudio del 2022, el precio promedio por hora de serenata en la CDMX puede rondar entre los 3 mil 216 pesos hasta los 4 mil 662, esto dependiendo si se busca contratarlos en fechas especiales como Día de la Madre, 14 de febrero, 15 de septiembre y demás.

Por otro lado, se dio a conocer que el costo por serenata (sin horas extras), puede llegar a ser de 2 mil 300 pesos, mientras que las contrataciones por canción rondan entre los 262 y los 225 pesos, esto dependiendo de los músicos y zonas en donde se contraten.

¿Cuánto cuesta llevar serenata en el Edomex?

Dentro del Estado de México (Edomex) los precios puede verse reducidos considerablemente, pues de acuerdo con el mismo estudio de la Profeco, en esta entidad el costo por hora del mariachi ronda entre los 3 mil 419 y los 3 mil 133 pesos, esto dependiendo de las fechas.

Sin embargo, el costo de contratación de banda puede llegar hasta los 4 mil 500 pesos, lo cual supera y por mucho los 3 mil 700 pesos que se pagan en promedio dentro de la Ciudad de México.

Mejores lugares para encontrar mariachi en la CDMX

Algunos de los mejores lugares para encontrar mariachi a buen precio dentro de la CDMX, es el Centro Histórico y la zona de Garibaldi, lugares en donde se podrán encontrar músicos que cobran entre los 200 y los 250 pesos por canción.

