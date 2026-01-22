Reportan esperas de 30 minutos y avance lento en 6 líneas del Metro CDMX; retrasos en L1 del Metrobús hoy 22 de enero

Usuarios del transporte público capitalino reportan hoy jueves 22 de enero afectaciones en varias líneas del Metro CDMX y del Metrobús, con tiempos de espera prolongados y avance lento de los trenes durante las horas pico, lo que genera contratiempos para quienes se trasladan a sus actividades laborales o escolares.

Según los testimonios de usuarias y usuarios en redes sociales, las principales afectaciones en el Metro se concentran en varias de sus rutas más concurridas, con retrasos que superan lo habitual para este horario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas del Metro registran demoras?

Línea 7 : usuarios reportan intervalos de hasta 10 minutos entre trenes, lo que provoca aglomeraciones y quejas de quienes abordan la ruta con dirección a Barranca del Muerto

: usuarios reportan intervalos de hasta 10 minutos entre trenes, lo que provoca aglomeraciones y quejas de quienes abordan la ruta con dirección a Línea 9 : el avance de los convoyes es lento, con tiempos de espera superiores a lo programado y trenes que tardan en circular entre estaciones

: el avance de los convoyes es lento, con tiempos de espera superiores a lo programado y trenes que tardan en circular entre estaciones Línea 2: también se reporta servicio lento y acumulación de pasajeros esperando más de lo normal por un tren

también se reporta servicio lento y acumulación de pasajeros esperando más de lo normal por un tren Línea A: la espera puede superar los 10 minutos, situación que coincide con quejas anteriores de usuarios ante demoras y aglomeraciones en esta ruta

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/AYcfCJyso7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 22, 2026

Entre 20 y 30 minutos en las líneas 1 y B

Los retrasos más severos se concentran en las líneas esenciales de la red, particularmente en la Línea 1 , donde algunos pasajeros señalan más de 30 minutos de espera; mientras que en la Línea B, con detenimientos que habrían superado los 20 minutos en ciertas estaciones.

En la rosa, por ejemplo, viajeros reportaron largos tiempos de espera en estaciones claves, lo que agrava el tráfico de personas en andenes y transbordos.

Uno de los reclamos más repetidos es que los trenes realizan pausas prolongadas entre estaciones, lo que provoca que los tiempos de traslado sean considerablemente más largos que lo habitual.

¿Qué ocurre con el Metrobús?

En cuanto al Metrobús , la Línea 4 informó que se restableció el servicio en la Calle 6 dirección Hidalgo, lo que indica que habría existido una interrupción o ajuste previo en la operación de esa ruta.

Sin embargo, usuarios de la Línea 1 del Metrobús reportaron retrasos en la estación Doctor Gálvez, lo cual sugiere que no todo el sistema está operando de manera fluida en este momento.

No hay, hasta el momento, un comunicado oficial del Metrobús sobre las causas específicas de estos retrasos ni sobre horarios estimados de normalización del servicio.

Horario especial para el Metro CDMX por fin de año

Recomendaciones para los usuarios

Ante este panorama de retrasos y circulación lenta en diversas líneas del Metro y el Metrobús, expertos en movilidad y ciudadanos recomiendan:



Salir con mayor anticipación para evitar pérdidas de tiempo significativas

para evitar pérdidas de tiempo significativas Consultar los canales oficiales del Metro CDMX y Metrobús para verificar el estado del servicio en tiempo real

para verificar el estado del servicio en tiempo real Considerar rutas alternas o medios de transporte complementarios si el itinerario lo permite

Las autoridades del transporte de la Ciudad de México aún no han ofrecido una explicación pública detallada de las causas detrás de estos problemas en la operación de las distintas líneas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.